“Depremden daha büyük felaket sahipsizlik”

“Sadece bugün değil, her gün geliyorum. Sanki bir şey olmamış gibi, kardeşimi çağırıyorum, ‘Zilan kalk çay yap’ diyorum ama kimseden ses yok". 6 Şubat depreminde anne, baba ve üç kardeşini kaybeden Hatice Tülay, depremin yıldönümünde duygularını VOA Türkçe mikrofonlarına bu kelimelerle anlattı.
VOA'dan Mahmut Bozarslan'ın haberine göre, Olayın yıldönümünde, depremde hayatını kaybedenler, Diyarbakır’da da anıldı. Anma etkinliği en fazla can kaybının yaşandığı Galeria Sitesinin enkazı üzerinde yapıldı.
CHP ve DEM Parti’den milletvekili ve parti yöneticilerinin de katıldığı anmada önce mumlar yakılarak, enkaza karanfiller bırakıldı. Duaların ardından ilk sarsıntının meydana geldiği saat 4.17’de, ölenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Anma etkinliğini düzenleyen Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu adına bir konuşma yapan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, doğa olayının felakete dönüştüğünü söyledi. Turan, “Acımız ilk günkü gibi taze, çünkü bir doğa olayı alınmayan önlemler, bilimin ve teknolojinin önemsenmeyişinden kaynaklı bir felakete dönüştü ne yazık ki. Öyle olmayabilirdi” dedi.
"Depremden daha büyük bir felaket olan sahipsizliğe şahit olduk"
Depremden sonra Platform bünyesinde kurulan kriz masasının o dönemki sözcüsü Doğan Hatun ise depremle birlikte ilgisizliğe de şahit olduklarını söyledi. Depremzedelerin yalnız bırakıldığını kaydeden Hatun, “Depremin ne kadar büyük bir felaket olduğuna şahit olduk, maalesef depremden daha büyük bir felaket olan sahipsizliğe de şahit olduk. 10 ilde yaşanan bütün yurttaşların nasıl devlet tarafından sahipsiz bırakıldığına da şahit olduk” diye konuştu.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise depremlerden siyasi rant elde edenler olduğunu söyledi. Tanrıkulu, Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu ancak buna rağmen ihmaller yaşandığına vurgu yaparak, “Yıllardır ihmaller, görevi kötüye kullanmalar, göz yummalar, rantçı siyasi anlayışlar maalesef Türkiye’yi bir açık mezarlığa dönüştürdü. Halen bu ölümlerden siyasi rant üreten ve bunu gerçekten de hepimizin gözünün içine baka baka utanmazca söyleyen siyasetçiler var” ifadelerini kullandı.
Diyarbakır’da ne olmuştu?
Depremde Diyarbakır’da yıkılan 22 binada 414 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından başlatılan soruşturmalarda 363 kişinin öldüğü 5 binayla ilgili 19 sanığa dava açıldı.
"Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" iddiasıyla haklarında dava açılan şüphelilerin 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor. Bir apartman hakkındaki soruşturmada ise müteahhidin de hayatını kaybetmesi nedeniyle, takipsizlik kararı verildi.