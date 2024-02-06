ABD ile İran arasında sıcak savaş yaşanır mı?

İran saldırılara dahli olduğunu reddediyor

ABD üslerine yönelik saldırılardan İran'ı sorumlu tutsa da Tahran resmi açıklamalarda dahli olduğunu kesin bir dille reddediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani 28 Ocak tarihli saldırı sonrası yaptığı açıklamada "İslam Cumhuriyeti bölgede çatışmanın yayılmasını istemiyor. Direniş gruplarının Filistin halkını desteklemek ya da kendi halklarını savunmak için aldıkları kararlarla da bir ilgisi bulunmuyor" dedi.

"İran'ın ne ölçüde dahli olduğunu kestirmek güç"





"İran'ın bilmemesi mümkün değil"



