Samanyolu Haber /Politika / Aday gösterilmeyen Mesut Yar, yeni kararını açıkladı /06 Şubat 2024 09:37

Aday gösterilmeyen Mesut Yar, yeni kararını açıkladı

CHP'nin Datça Belediye Başkan adayı olmak için gazeteciliği bırakan Mesut Yar, aday gösterilmeyince yeni kararını paylaştı.

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Sözcü TV’de sabah haberlerini sunan gazeteci ve televizyoncu Mesut Yar, yerel seçimde belediye başkanı olmak için Aralık ayında gazetecilik mesleğini bıraktığını açıklamıştı. Son olarak Sözcü TV’de Sabahın Sözcüsü isimli programı sunan Mesut Yar, Aralık ayında yaptığı bir programda gazeteciliği bıraktığını ve belediye başkanı aday adayı olacağını açıklamıştı. 6 Aralık’ta son yayınına çıkan Mesut Yar şu açıklamayı yapmıştı:

'Var olduğunuz saate veda edebilmek veya konu olabilmek enteresan bir şeydi. Bu hakkı bana veren Sözcü TV'ye teşekkür ediyorum. Bundan önceki yerlerden görüşmek dileğiyle ayrılmıştım. Şimdi gülüşeceğimize inandığım farklı bir mesleki ayrımdayım. Mesleğin 39'uncu yılında bir karar vermem gerekiyordu. Hakikatin ve halkın tarafında olmak durumundaydım.

"AYRILIK NEDENİM ÇOĞUNUZU ŞAŞIRTACAK"

Ayrılma nedenim çoğunuzu şaşırtacak ama 1900'lerin sonunda bir gazeteci olarak gittiğim daha doğrusu bir arkeolog olarak gittiğim, belgeselini yaptığım Datça'yı, 20 yılını Datça'da geçirmiş bir kardeşiniz olarak memleketin en uç köşelerinden bir tanesini mutlu etmeye gidiyorum.”



BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU!

CHP'den Datça Belediye Başkan Aday adayı olan ünlü televizyon programcısı Mesut Yar, aday gösterilmeyince Bağımsız Belediye başkan adayı oldu. Mesut Yar'ın sosyal medya paylaşımıyla bağımsız aday olacağını açıkladı. Şu ifadeleri kullandı;

"BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDİYORUZ"

"Merhaba güzel insanlar. Memleket ve Datça sevdamıza ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün teslim ettiği sorumluluk duygusuyla BAĞIMSIZ olarak devam ediyoruz. Bugün saat 14.00’da Datça YSK binasında Belediye Başkanlığı adaylığımızı resmileştiriyoruz. Bize yetki ve gönül veren herkese sözümüz var; #GülüşeGülüşeKazanacağız"

Mesut Yar, CHP'den Aday adayı olmuş, ancak CHP yönetimi uzun yıllar ilçe başkanlığı görevini yürüten Aytaç Kurt'u tercih etmişti.
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