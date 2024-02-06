Fatih Portakal, YRP'nin İstanbul için teklif götürdüğü ismi açıkladı

TEKLİF GÖTÜRÜLEN İSMİ DUYURDU





KARARINI AÇIKLAMIŞ





Yerel seçimlere yaklaşılırken siyasetin gündemi de hareketlendi. Gözler parti ve ittifakların adaylarına çevrildi. İstanbul'da nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Yeniden Refah Partisi kararını açıkladı. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarımızı göstereceğiz" açıklamasını yapmıştı. Bu gelişme sonrası YRP'nin kimi aday göstereceği merak ediliyor. Kulislere göre öne çıkan isim Fatih Erbakan'ın ablası Elif Erbakan...Gazeteci Fatih Portakal canlı yayında çarpıcı bir gelişmeyi açıkladı. Portakal, YRP'nin İstanbul adaylığı için eski İYİ Partili bir isme teklif götürdüğünü açıkladı. Portakal'ın açıklamasından satır başları:"Bugün bir esnaf lokantası var Kağıthane'de... Ordaydım, 3 tane beyefendi girdi içeri. Yakalarında Yeniden Refah Partisi'nin rozeti vardı. Gelen kişiler YRP'nin ilçe teşkilatında görevliler. Hayırlı olsun kendi adayınızı açıklayacakmışsınız, kim olacak, var mı kulağınıza gelen bir isim dedim. Banaolabilir dediler. Hadi canım dedim. Kendi parti kurmaya çalışıyor, olabilir mi ya dedim. Evet dediler, olmazsa Elif Erbakan'ı görmek istediklerini söylediler.Daha sonra bizim Ankara haber müdürümüz Mehmet Bal ile konuşuyoruz, dedim bir araştırır mısın? Evet, Yavuz Bey'e teklif gitmiş. Yavuz Bey, teşekkür ederek YRP'den şuan için aday olmayı düşünmediğini ifade etmiş. Teklif de Fatih Erbakan'dan gitmiş."