Samanyolu Haber /Politika / Fatih Portakal, YRP'nin İstanbul için teklif götürdüğü ismi açıkladı /06 Şubat 2024 09:31

Fatih Portakal, YRP'nin İstanbul için teklif götürdüğü ismi açıkladı

Yeniden Refah Partisi; Ankara, İzmir ve İstanbul'da kendi adayı ile seçime girme kararı aldı. Gazeteci Fatih Portakal, partinin İstanbul için teklif götürdüğü ismi açıkladı.

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Yerel seçimlere yaklaşılırken siyasetin gündemi de hareketlendi. Gözler parti ve ittifakların adaylarına çevrildi. İstanbul'da nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Yeniden Refah Partisi kararını açıkladı. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarımızı göstereceğiz" açıklamasını yapmıştı. Bu gelişme sonrası YRP'nin kimi aday göstereceği merak ediliyor. Kulislere göre öne çıkan isim Fatih Erbakan'ın ablası Elif Erbakan...

TEKLİF GÖTÜRÜLEN İSMİ DUYURDU

Gazeteci Fatih Portakal canlı yayında çarpıcı bir gelişmeyi açıkladı. Portakal, YRP'nin İstanbul adaylığı için eski İYİ Partili bir isme teklif götürdüğünü açıkladı. Portakal'ın açıklamasından satır başları:

"Bugün bir esnaf lokantası var Kağıthane'de... Ordaydım, 3 tane beyefendi girdi içeri. Yakalarında Yeniden Refah Partisi'nin rozeti vardı. Gelen kişiler YRP'nin ilçe teşkilatında görevliler. Hayırlı olsun kendi adayınızı açıklayacakmışsınız, kim olacak, var mı kulağınıza gelen bir isim dedim. Bana Yavuz Ağıralioğlu olabilir dediler. Hadi canım dedim. Kendi parti kurmaya çalışıyor, olabilir mi ya dedim. Evet dediler, olmazsa Elif Erbakan'ı görmek istediklerini söylediler.

KARARINI AÇIKLAMIŞ

Daha sonra bizim Ankara haber müdürümüz Mehmet Bal ile konuşuyoruz, dedim bir araştırır mısın? Evet, Yavuz Bey'e teklif gitmiş. Yavuz Bey, teşekkür ederek YRP'den şuan için aday olmayı düşünmediğini ifade etmiş. Teklif de Fatih Erbakan'dan gitmiş."
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