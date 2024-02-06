Deprem için toplanan bağışlar nereye harcandı?

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Barış Soydan, “Depremin daha ilk günlerinde böylesine büyük bir yardım kampanyası yapılması oldukça yanlıştı. Orada devletin bütün ağırlığıyla kendisini göstermesi gerekiyordu. Bu işin özel bir vergisi olur. ‘Gönlünüzden ne koparsa’ anlayışıyla böylesine büyük bir afeti yönetemezsiniz” dedi.
‘TOPLUM İKNA OLMADI’
Soydan, “Toplumun, toplanan bu vergilerin kendi yararlarına harcanacağı konusunda ikna olması gerekiyor. Ortada yine Kanal İstanbul gibi çılgın projelere mi harcanacak şüphesinin olduğu bir yerde belki de hiç böyle bir vergi almamak gerekiyor” dedi.