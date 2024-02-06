Samanyolu Haber /Gündem / Gökhan Zan'dan AKP'ye tepki: 3 gün bizi terk ettiniz ölüme, istemiyoruz sizi! /06 Şubat 2024 09:25

Gökhan Zan'dan AKP'ye tepki: 3 gün bizi terk ettiniz ölüme, istemiyoruz sizi!

Hatay'da depremin yıl dönümünde, resmi törene katılan iktidar yetkililerine tepki gösteren eski futbolcu Gökhan Zan, "3 gün bizi terk ettiniz ölüme, istemiyoruz sizi!" dedi.

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6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren yurttaşlar için Hatay’da; Köprübaşı mevkiinde ve Yunus Emre Parkı’nda iki ayrı anma etkinliği düzenlendi.

Köprübaşı’ndaki anma törenine; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı. Yunus Emre Parkı’ndaki anma töreninde ise farklı siyasi partilerin yöneticileri ve milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşları yer aldı.

Gazeteci Mahir Bağış'ın aktardığına göre buradaki resmi anma törenine iktidar yetkililerin katılmasına tepki gösteren eski milli futbolcu Gökhan Zan, "3 gün bizi ölüme terk ettiniz. İstemiyoruz sizi" dedi.
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