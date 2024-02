Bugün 6 Şubat deprem felaketinin yoldönümü

Malatya





Adıyaman





Adana





Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Osmaniye'de hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Vatandaşlar, geceyi sokakta geçirirken, saatler 04.17yi gösterdiğinde salalar okundu, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.Osmaniye Belediyesi tarafından Adnan Menderes Mahallesi'nde depremde yıkılan Metin Tamer Sitesinin önünde düzenlenen anma programında vatandaşlar bir araya geldi.Programa Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.Alanda kurulan sobanın çevresinde toplanan kalabalığa belediye ve Kızılay ekiplerince sıcak çorba, çay ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.Osmaniye Belediyesi İzcilik Kulübü üyeleri, ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile Fakıuşağı Mahallesinde bulunan Samet Aybaba İzci Kampı ve Spor Kompleksi Tesisleri'nden, programın düzenlendiği alana kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılı nedeniyle, Malatya'da hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.Vali Yazıcı, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara ise geçmiş olsun temennisinde bulundu.Çok büyük bir alanda çok büyük bir afet yaşandığını aktaran Yazıcı, "Malatya en çok mağdur olan illerden bir tanesi. Bina kaybı açısından ikinci sıradayız. Özellikle ikinci depremin Malatya'yı vurmuş olması ve özellikle Malatya'mızın çok sayıda binasının yıkılması hepimizi derinden üzdü. Zaten hiç unutmadık ama depremin olduğu dakikalarda bir aradayız" dedi.Yazıcı, ağır bir travma altında yaşamlarını sürdüren Malatyalılara kolaylık dileyerek şöyle devam etti:-Şunu bilmelerini istiyorum ki Malatya burada tüm yöneticileriyle, kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle depremin olumsuzluklarını giderip hayatımıza devam edeceğiz. Bunun gayreti içerisindeyiz.-Burada bulunan herkes Malatya'yı ayağa kaldırabilmek ve yaşamın her manada devam edebilmesi için gayret sarf ediyor. Allah'ın izniyle de bunu başaracağız. Yaşadığımız kötü olaylardan ders çıkarıp yolumuza devam edeceğiz. Ben bir kez daha kayıplarımız için rahmet dilerken bu büyük afeti yaşayan hemşerilerimize de rabbim güç ve kuvvet versin. Bu zor günlerin aşılacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum.*Yazıcı'nın konuşmasının ardından AFAD Planlama Şube Müdürü Zehra Aydın, kentte son bir yıl içerisindeki çalışmalara yönelik bir sunum yaptı.Buradaki programın ardından Yazıcı ile beraberindeki protokol üyeleri, depremlerde birçok kişinin hayatını kaybettiği Trend Garden ile Hakimbey Apartmanı'nın alanına karanfil bıraktı.Anma programı dualarla sona erdi.6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'daki tüm okulların ışıkları 04.17'te açıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin birinci yılı dolayısıyla kentteki okulların ışıkları yakıldı.İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6 Şubat tarihinde ilk andan itibaren ışıkları sönen şehrimize umut olmak için eğitim ordumuz ile var olduk. Yarın da var olmaya ve başarmaya devam edeceğiz. 6 Şubat 04.17'de aydınlık olmaya devam diyerek, tüm okullarımızda ışıklarımızı açıyoruz." ifadesi kullanıldı.6 Şubat matemin simgesiKahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay ve İskenderunda saat 04.17'de depremin birinci yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle anıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her yıl 6 Şubat'ın matemin simgesi olacağını söyledi.Hatayın Vali Göbeği Kavşağında saat 04.17de düzenlenen etkinliğe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, depremde yakınlarını kaybedenler ve Hataylılar katıldı. Ellerinde meşaleler olan ve Türk bayrakları açan kalabalık, gerçekleştirdikleri sessiz yürüyüş ile Köprübaşı mevkisindeki Anıt Alanına geldi. Burada açıklamalarda bulunan din adamları kardeşlik, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı, hep birlikte dualar edildi.Programa katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kardeşlerim bugünden çok 1 yıl önceki gündeyiz. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı acılarımızı ve bu felaketi unutmuyoruz. Her yıl 6 Şubat, bu matemin simgesi olacak. Saatler 13.24ü gösterdiğinde ise bir felaketle diğeriyle iç içe olduğunu hatırlamış olacağız. Bu dünyada her varlığın yeri dolar ama insanlığın yeri dolmaz. Geriye sadece hatıralar kalır. Hayaller, planlar düşünüldükçe kederimiz artır. Bizler bölgede ifa edilen görevler konusunda sorumlulukla hareket etmekteyiz. Sizlere bir evlat yakınlığındayız. Bizlerden ne talep edecekseniz evlattan talep eder gibi edin. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve devletimizin iradesiyle deprem bölgesindeki her kentin ayağa kalkması için gücümüz yeterlidir dedi.Eski futbolcu Gökhan Zan ve eşinin bulunduğu bir grup, "Biz bunları dinlemeye gelmedik. Bizim acılarımız var" diyerek tepki gösterdi.Polisle grup arasında gerginlik yaşandı. Emniyet yetkilileri araya girerek grubu sakinleştirmeye çalıştı. Ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Asi Nehrine karanfiller atıp dağıldı.Depremin büyük yıkımlara neden olduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kaymakamlık binasının önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla Pac Meydanına yürüdü.Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmezin de yer aldığı kabalık, sessizce yürüyerek saat 04.17de Pac Meydanına ulaştı.Depremde ölenlerin fotoğraflarını da taşıyan İskenderunlular meydanda gözyaşına boğuldu. Burada düzenlenen anma etkinliğinde söz alan Türk, Alevi, Hıristiyan, Katolik din adamları dua edip, sabır diledi.Ebrar sitesi önünde anma etkinliğiKahramanmaraş'ta geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde Ebrar sitesinde hayatını kaybedenler için enkazın bulunduğu alanda anma etkinliği düzenlendi.Saatler 04.17'yi gösterdiğinde sirenler çaldı, hep birlikte 'sesimi duyan var mı?' diye seslenilirken, acı hatıraları canlanan vatandaşlar gözlaşı döktü.Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde geçen yıl 6 Şubat'ta saat 04.17'de 7,7, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te ise 7,6 büyüklüğünde depremler büyük yıkıma yolaçtı. Art arda yaşanan depremlerin etkilediği 11 ilde toplam 53 bin 537 kişi yaşamını yitirirken 107 binden fazla kişi de yaralandı.Depremin yıl dönümünde Kahramanmaraş merkezdeyıkılan Ebrar Sitesinde hayatını kaybedenler için binanın bulunduğu alanda anma etkinliği düzenlendi. Anma programında hayatını kaybedenler için dualar okundu. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde depremin yıl dönümünde sirenler çalındı. Kalabalık grup 'sesimi duyan var mı?' diye seslendi. Duygu yüklü anların yaşandığı etkinlikte yakınlarını kaybedenler gözyaşı döktü. Depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğinin gün boyu süreceği belirtildi.Adıyaman'da felaketin yıl dönümünde anma etkinliği düzenlendi. Saat 04.17de binlerce kişi, depremde duran saat kulesinin önüne kadar yürüyüp, hayatını kaybedenleri andı.Atatürk Bulvarı'ndaki Valilik binası önünde toplanan vatandaşlar, bulvar üzerindeki depremde duran saat kulesinin önünü kadar yürüdü.Yürüyüşe Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, yakınlarını kaybedenler ve depremde arama yapan gönüllülerden oluşan kurtarma ekipleri de katıldı.Saat kulesinin önüne karanfil bırakan kalabalık, ellerindeki siyah beyaz balonları gökyüzüne bıraktı. Anmada, sela ve depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu.Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için 04.17'de anma programı yapıldı.Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın da olduğu alanda anma etkinliği düzenlendi.Depremde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Alanda toplananlara Seyhan Belediyesi ekiplerince su ve çorba ikramında bulunuldu.CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in de katıldığı programda saat 04.17'de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.Depremzede Selver Küçükcan, burada yaptığı konuşmada, apartmanda 4 yakınını kaybettiğini söyledi. Adli sürecin takipçisi olacaklarını belirten Küçükcan, günlerinin her gün gözyaşıyla geçtiğini dile getirdi.Program, protokol üyelerinin ve vatandaşların enkaz alanına mum yakıp karanfil bırakmasıyla sona erdi.