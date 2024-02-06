Samanyolu Haber /Dünya / Ünlü Rap'çi üç Grammy aldığı salonda gözaltına alındı /06 Şubat 2024 09:08

Ünlü Rap'çi üç Grammy aldığı salonda gözaltına alındı

Rapçi Killer Mike üç Grammy ödülü aldıktan sonra darp suçundan gözaltına alındı. Mike, polis merkezine götürüldü ve kefalet ödemeden serbest bırakıldı.

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ABD'li rapçi Killer Mike aday gösterildiği üç kategoriyi de kazandıktan sonra Grammy Ödülleri'nde darp suçundan gözaltına alındı.

Los Angeles polisi "4 Şubat Pazar günü saat 16:00'dan hemen sonra bir erkek yetişkin, fiziksel bir münakaşa nedeniyle gözaltına alındı ve kelepçelendi" dedi.

Los Angeles Polis Departmanı'nın açıklamasına göre, "Şüpheli 48 yaşındaki Michael Render olarak tanımlandı ve Kabahatli Darp suçundan gözaltına alındı."

Şüphelinin gözaltına alınarak polis merkezine götürüldüğü ve kefalet ödemeden serbest bırakıldığı belirtildi.

The Hollywood Reporter muhabiri tarafından sosyal medyada yayınlanan bir videoda, rapçinin kelepçelenerek Grammy ödüllerinin verildiği Crypto.Com Arena'da açıklanmayan bir yere götürüldüğü görülüyor.
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