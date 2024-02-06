Türkiye'den Ukrayna'ya patlayıcı taşıyan araç Gürcistanda yakalandı

Gürcistan, Ukrayna'dan Rusya'nın Voronezh kentine gönderilen patlayıcı bulunan bir kargoya el koyduğunu açıkladı.



Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi'nden pazartesi günü yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Odesa limanından Rusya'nın Voronezh şehrine gönderilen 'gizli bir patlayıcı sevkiyatının' ele geçirildiği belirtildi.



Duyuruda, ocak ayında araba akü kargosuna gizlenen patlayıcının Romanya, Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Gürcistan'a girdiği kaydedildi. Patlayıcı kargoyu taşıyan minivanın Ukrayna sınırına 180 kilometre mesafedeki Rusya'nın Voronezh şehrine gittiği belirtildi.



Rusya sınırını geçerken yakalandığı duyurulan patlayıcı yüklü kargonun ne için gönderildiğine dair bilgi verilmedi.



Ancak Rus güvenlik güçleri, 2022 yılında (Kerç) Kırım Köprüsü'ne ağır hasar veren saldırıda kullanılan bir kamyon dolusu patlayıcının benzer bir rota üzerinden Ukrayna'dan Rusya'ya girdiğini açıklamıştı.

Rus hedeflerine yönelik bir dizi saldırının sorumluluğunu üstlenen Ukrayna güvenlik servisi, konuya ilişkin açıklama yapmadı.



Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı olduğunu söyleyen ve bunun kendi topraklarına yayılmamasını sağlamak isteyen Gürcistan hükümeti, Şubat 2022'de topyekun savaşın patlak vermesinden bu yana Rusya yanlısı olmakla suçlanıyor.