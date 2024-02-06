Macaristan Meclisi'nde 'İsveç ve NATO' gerilimi

"Macaristan'ı çok aşağılayıcı bir konuma soktu"





Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın partisinden milletvekilleri, İsveç'in NATO'ya katılım teklifinin yasama gündemine alınması için oylama yapılması planlanan parlamentonun acil oturumunu boykot etti.Parlamentoda yapılan oturuma altı muhalefet partisi destek verdi, ancak Fidesz milletvekilleri katılmadı.Milletvekilleri böylece oylamayı yasama meclisinin gündemine alma girişimini boşa çıkardı.Parlamentoda mutlak çoğunluğa sahip olan iktidardaki Fidesz partisi, İsveçli siyasetçilerin Macaristan demokrasisinin durumu hakkında "bariz yalanlar" söylediklerini iddia ederek İsveç'in teklifini Temmuz 2022'den bu yana durdurdu.Oturumlara aralarında ABD Büyükelçisi David Pressman'ın da bulunduğu NATO üyesi ülkelerden çok sayıda büyükelçi katıldı.Pressman, ABD'nin "bu konuyu yakından izlemeyi ve Macaristan'ın hızlı bir şekilde harekete geçmesini" beklediğini kaydetti.Türkiye Büyük Miilet Meclisi, ocak ayında İsveç'in üyeliğini onaylamasının ardından, Macaristan askeri ittifakın 31 üyesi arasında bunu yapmayan son ülke oldu.NATO üyeleri milliyetçi hükümete gecikmeden oylama yapması için baskı yapıyor.Orban, geçen ay NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e partisini "mümkün olan ilk fırsatta" teklifi onaylamaya teşvik edeceğini söylemişti.Oturumun ardından liberal Demokratik Koalisyon partisinden milletvekili Agnes Vadai, Orban'ın davranışının Macaristan'ı "çok aşağılayıcı bir konuma soktuğunu" ve hükümetinin İsveç'in NATO üyeliğini engellemesi için "hiçbir neden olmadığını" söyledi.Vadai, "Bence bu Orban için çok kişisel ve gelen tüm baskılara rağmen yaptığı şey de çok mantıksız. Kendisi de (İsveç'in üyeliğinin) Macar toplumunun çıkarlarına ve güvenliğine hizmet edeceğini anlamalıdır." diye konuştu.Fidesz yaptığı açıklamada İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasının parlamentonun olağan oturumunda gerçekleşebileceğini belirterek "Ancak İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'ın önce Macaristan'ı ziyaret etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Partinin açıklamasında "Eğer bu İsveçliler için önemli bir konuysa, İsveç başbakanı elbette Budapeşte'ye gelecektir" denildi.Kristersson bu ziyareti ancak Macaristan'ın ülkesinin NATO üyeliğini onaylamasından sonra gerçekleştireceğini belirtmişti.Macaristan parlamentosunun 26 Şubat'ta yeniden toplanması planlanıyor.