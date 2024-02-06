Samanyolu Haber /Gündem / İşçiler greve çıkmıştı; Anadolu Efes'ten lokavt kararı /06 Şubat 2024 01:56

İşçiler greve çıkmıştı; Anadolu Efes'ten lokavt kararı

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi ile Tek Gıda İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi sürecinde Anadolu Efes, sendikanın aldığı grev kararı sonrasında lokavt kararı aldı.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi, lokavt kararı aldığını duyurdu.

Anadolu Efes'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin ile Tek Gıda-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yasal takvim çerçevesinde devam etmekte olduğu, Tek-Gıda İş Sendikası'nın 29 Ocak 2024 tarihinde grev kararı aldığı ve bu kararın görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı takdirde 26 Şubat 2024 tarihinde uygulanacağını duyurduğuna ilişkin bilginin paylaşıldığı hatırlatıldı.

Alınan grev kararı karşısında şirket yönetim kurulunun, 5 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında, devam etmekte olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin yasal takviminin bir parçası olarak lokavt kararı aldığı belirtilen açıklamada, "Lokavt'ın uygulama tarihi 2822. No'lu Toplu İş sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanunu uyarınca ayrıca bildirilecektir. Tek-Gıda İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin gelişmeler ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır" ifadeleri kullanıldı.
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