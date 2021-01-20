ABD'nin yeni dışişleri bakan adayından Türkiye'ye yeni yaptırım sinyali

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre ABD Başkanlığı görevini devralan Joe Biden'ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, ABD Senatosu'nda Dış İlişkiler Komitesi'nde senatörlerin sorularını cevapladı.





Göreve atanabilmesi için Senato onayı gereken Blinken, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin bir soru üzerine "Bir stratejik, sözde stratejik ortağımızın en büyük stratejik rakiplerimizden biri olan Rusya'yla bilfiil aynı çizgide olması fikri kabul edilemez" dedi. Blinken "Sanırım öncelikle mevcut yaptırımların etkisini görmemiz gerekiyor. Ardından da daha fazlasının yapılmasına gerek olup olmadığını belirlememiz" diye ekledi.





Blinken, "Türkiye, birçok açıdan bir müttefikin davranması gerektiği şekilde davranmıyor. Bu, bizim için çok ama çok ciddi bir sorun. Bu konuda gözümüz açık" ifadesini kullandı.





ABD, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için 14 Aralık'ta Türkiye'ye yönelik bir dizi yaptırım getirmişti. Yaptırımlar, ABD Kongresi'nde hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler tarafından desteklenmişti.





Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile üç üst düzey yetkiliyi hedef alan bu yaptırımlar, CAATSA (Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) kapsamında uygulanıyor. ABD bu yasayı ilk kez bir NATO müttefikine karşı işletiyor.