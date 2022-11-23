Samanyolu Haber /Gündem / Abdulkadir Selvi: Evet, Erdoğan Esed’le görüşecek hem de seçimden önce /23 Kasım 2022 12:32

Abdulkadir Selvi: Evet, Erdoğan Esed’le görüşecek hem de seçimden önce

Gazeteci Abdulkadir Selvi,AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır 'katil' diye seslendiği Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la 2023 seçimleri öncesinde bir araya gelebileceğini söyledi.

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Yandaş Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye ile Suriye arasında yakın zamanda normalleşmenin başlayacağını söyledi.

AKP döneminde ilişkilerin kötüleştiği Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'la son dönemde yaşanan düzelmenin ardında 'Grand Strateji'nin yattığını belirten Selvi, şöyle devam etti:

"Grand Strateji’nin gereği olarak gri alanların yönetilmesi, kriz konularının ortadan kaldırılması ve sorunlu ilişkilerin düzeltilmesi gerekiyor. Grand Strateji’nin, en önemli enstrümanı ise istihbarat ve arka kapı diplomasisi.

Bu stratejinin olumlu sonuçları Suudi Arabistan, BAE ve Mısır’la ilişkilerde alındı. Şimdi sıra Suriye ile ilişkilerin düzeltilmesine geldi. (...)"

Selvi yazısının devamında "Suriye ile ne olacak?", "Erdoğan Esed’le görüşecek mi?" sorularını yanıtladı:

"(...) Evet, Erdoğan kendisi de açıkladığı gibi Esed’le görüşecek. Bunun için şartlar olgunlaştırılmaya çalışıyor. Peki bu nasıl olacak? Suudi Arabistan’la, Birleşik Arap Emirlikleri ile, Mısır’la nasıl olduysa öyle olacak. Çünkü bu konseptin dördüncü halkası Suriye deniliyor. Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkiler arka kapı diplomasisi ile olgunlaştırıldıktan sonra sıra devlet başkanlarının el sıkışmasına gelmişti."

'2023 SEÇİMLERİNDEN ÖNCE GÖRÜŞEBİLİRLER'
Gazeteci, Erdoğan - Esad görüşmesinin Haziran 2023'te yapılması planlanan seçimlerden önce gerçekleşebileceğini söyledi. 

BAHÇELİ DE İSTİYOR
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, dün partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında Erdoğan'ın önceki yıllarda sıklıkla ağır sözlerle hedef aldığı Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'yle bir araya gelmesini yorumlamıştı:

"(...) Bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme vasatı açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır. Türkiye’nin Mısır, Suriye ve Irak’la tarihten gelen çok güçlü bağları vardır ve bilinmektedir. Biz doğrudan ikili görüşmeleri başlatamazsak bozguncular aramızı iyice açacaklardır. Ülkemizin komşularıyla yapıcı, müspet, geliştirici ve samimi diyaloglar kurması aynı zamanda 2023’ün hedefleriyle de müzahirdir. (...)"
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