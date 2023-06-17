'Abdüllatif Şener, Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen tek CHP milletvekili değil'

"O BENİM ÖZEL BİR BİLGİM..."

TV100'de konuşan Sevinç, bu milletvekilinin adını açıklamazken canlı yayında şu açıklamaları yaptı:

Seçimde CHP'den milletvekili adayı gösterilmeyen ve 14 Mayıs'tan sonra Kılıçdaroğlu'na yönelik sert açıklamalarla tepki çeken Abdüllatif Şener, partisinden istifa ettiğini ve seçimde geçersiz oy kullandığını açıkladı.Şener, "1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım" ifadelerini kullandı. Şener'in söz konusu açıklamalarına tepki yağdı.Şener'in açıklamaları siyaset gündemindeki yerini korurken; gazeteci Şaban Sevinç, CHP’li başka bir milletvekilinin daha Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini iddia etti."CHP’de sayın Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen bir başka vekil de var. Onun adını söylemem. O benim özel bir bilgim, isim vermeyeceğim. Başka milletvekilli olduğunu da biliyorum. Bu durum bize şeyi gösteriyor. Tamam, Abdüllatif Şener’in davranışı kesinlikle kabul edilemez kaldı ki dün akşam soruları yanıtlarken kendisi de kendisiyle çelişkiye düştü. Yaptığı açıklamaların ne kadar korkunç olduğunu daha açıklamalarını yaparken fark etti."