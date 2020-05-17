ABDve NATO'dan yeni Afganistan kararı...

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile seçimlerdeki rakibi Abdullah Abdullah arasında bugün iktidar paylaşımı anlaşmasına varıldı. Uzlaşmanın ardından ABD ve NATO’dan memnuniyet açıklamaları geldi.





Afganistan’da 18 Şubat’ta Seçim Komisyonunca cumhurbaşkanı ilan edilen Eşref Gani ile seçim sonuçlarını kabul etmeyen rakibi Abdullah Abdullah arasında bugün siyasi uzlaşmaya varıldı.





sol.ort.tr'de yer alan habere göre Gani ile Abdullah arasında varılan iktidar paylaşımı uzlaşısına göre Abdullah, Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanlığı görevini yürütecek ve kabinenin yarısını belirleyecek. Abdullah, Taliban ile Afganistan hükümeti arasında yapılması planlanan barış görüşmelerini yürütecek.





ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo uzlaşmanın ardından Gani ve Abdullah ile telefon görüşmesi yaparak varılan uzlaşmadan memnuniyet duyduğunu açıkladı.





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg da yaptığı yazılı açıklamada Afgan liderlerin anlaşmasının ve "barış için çalışmaya karar vermesinin büyük önem taşıdığını” kaydetti. Stoltenberg "Taliban, yükümlülüklerini yerine getirmeli ve acilen şiddeti azaltarak Afganlar arasında yürütülen müzakerelere katılmalı" açıklamasında bulundu.





Afganistan'da 20 Nisan 2019'da düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi, iki kez ertelenerek 28 Eylül 2019'da yapılmıştı. Yapılan itirazların ardından kesin olmayan seçim sonuçları 22 Aralık’ta açıklanmıştı. Abdullah seçimleri kendisinin kazandığını savunarak 18 Şubat’ta resmen ilan edilen Gani’nin cumhurbaşkanlığını tanımadığını duyurmuştu.