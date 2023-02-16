Samanyolu Haber /Gündem / Adalet Bakanlığı depremi fırsata çevirmek istiyor /16 Şubat 2023 15:03

Adalet Bakanlığı depremi fırsata çevirmek istiyor

Adalet Bakanlığı, AİHM'e gönderdiği mektupta meydana gelen depremleri gerekçe göstererek başvuruların askıya alınmasını istedi.

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Adalet Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) mektup göndererek, depremden etkilenen kişilerin mahkemeye yaptıkları/yapacakları başvurularda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Mahkeme’nin süreleri askıya alması çağrısında bulundu.

13.5 MİLYON KİŞİ DEPREMLERDEN ETKİLENDİ
Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanı Hacı Ali Açıkgül, AİHM Yazı İşleri Müdürü Marialena Tsirli’ye mektup gönderdi. Türkiye’de 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremin yaşandığı hatırlatılan mektupta, bu depremlerin 10 ilde yıkıma sebebiyet verdiği ve yaklaşık 13,5 milyon kişinin depremlerden etkilendiği belirtildi.

BAŞVURULARIN ASKIYA ALINMASI TALEP EDİLDİ
Depremler sonrasında 10 il için 3 ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildiği bildirilen mektupta, “Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile herhangi bir hak kaybına sebebiyet verilmemesi amacıyla adli işlemlere ilişkin tüm süreler, depremin meydana geldiği 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren 10 ilde iki ay süreyle, diğer illerde ise belirli koşullarda bir ay süreyle durdurulmuştur. İki depremden etkilenen kişilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptıkları ve yapacakları başvurularda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için mahkemenin de benzer şekilde süreleri askıya alması veya söz konusu başvurulara bu konuda esneklik sağlaması yerinde olacaktır” denildi.
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