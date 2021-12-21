Samanyolu Haber /Gündem / Adana’da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı kararı /21 Aralık 2021 09:48

Adana’da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı kararı

Adana’da yürütülen terör örgütü IŞİD soruşturması kapsamında Suriye’de örgüt içerisinde faaliyette olduğu Türkiye’ye illegal yollardan giriş yaptığı belirlenen 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Çok sayıda kişi yakalandı.

SHABER3.COM

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü IŞİD soruşturması kapsamında, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği ve Suriye'de örgüt adına faaliyette bulunduğu tespit edilen 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti söz konusu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. TEM özel timleri söz konusu şahısların evlerine baskın düzenlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Adana’da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı kararı Sonraki Haber >>

'Gelecekle ilgili umudunuz var mı?' diye sorulan gencin cevabı yürekleri sızlattı

'Gelecekle ilgili umudunuz var mı?' diye sorulan gencin cevabı yürekleri sızlattı

Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki

Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki

Kaza yapan kamyonun kasasından 80 Afgan çıktı

Kaza yapan kamyonun kasasından 80 Afgan çıktı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete bakın ne yapmış

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete bakın ne yapmış

73 yaşındaki teyze: Pazarda kalanları topluyor

73 yaşındaki teyze: Pazarda kalanları topluyor

Egemen Bağış, yolsuzluklarını örtmesi için Hakan Şükür'den yardım istemiş

Egemen Bağış, yolsuzluklarını örtmesi için Hakan Şükür'den yardım istemiş

Pazardan yükselen çığlık: Ülkeyi yedi bitirdi, yeter artık gitsin

Pazardan yükselen çığlık: Ülkeyi yedi bitirdi, yeter artık gitsin

Peker'den voltalı Ahmet Kaya paylaşımı

Peker'den voltalı Ahmet Kaya paylaşımı

Habertürk'te gündem olan enflasyon diyaloğu: 'Nasıl?'

Habertürk'te gündem olan enflasyon diyaloğu: 'Nasıl?'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:57:42