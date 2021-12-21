Samanyolu Haber /Sağlık / Omicron, ABD’de baskın Covid-19 varyantı oldu /21 Aralık 2021 09:44

Omicron, ABD’de baskın Covid-19 varyantı oldu

Kasım ayının ortalarında Güney Afrika'da tespit edildikten sonra hızla yayılan ve Türkiye'de de tespit edilen Omicron varyantı ile ilgili bir açıklama ABD'de geldi.

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Corona virüsünün en çok mutasyona uğramış türü olarak bilinen ve henüz etkileri incelenen Omicron varyantıyla ilgili dikkat çekici bir açıklama ABD’den geldi… ABD’li yetkililer Omicron varyantının ABD’deki baskın virüs haline geldiğini açıkladı.

Bir hafta içinde varyantın neredeyse 6 kat arttığına dikkat çeken uzmanlar geçen hafta tespit edilen yeni vakalarda Omicron varyantının oranının yüzde 73 olduğunu duyurdu.

ABD’nin önde gelen sağlık kuruluşlarından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin verilerine göre bir hafta içinde 6 kat arttığı kaydedilirken, “Kasım ayının sonunda corona virüsü vakalarının yüzde 99.5’i Delta varyantıydı” açıklamasını yaptı.

Afrika’nın güneyinde tespit edildikten sonra bilim insanlarını ve hükümetleri endişelendiren Omicron varyantı ile ilgili birçok bilinmez bulunuyor. Yapılan ilk incelemelere ve tespitlere göre üçüncü doz corona virüsü aşısı yaptırmak, Omicron’a bulaşmayı azaltıyor. Fakat gece terlemesi, baş ağrısı ve boğaz ağrısı gibi semptomları olan Omicron’un uzun vadedeki etkileri henüz bilinmiyor.
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