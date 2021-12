İki aile arasında kanlı kavga

Hastanede silahla ateş eden Mustafa Danışmaz da, “Bizimkiler konuşmak amaçlı karşı tarafın kapısına gidiyorlar. Karşı taraf konuşmak için aşağı bıçakla iniyorlar. Bizimkilere de saldırıyorlar. Arbede yaşanıyor orada. Abimi bir yerinden kardeşimi de 6 yerinden bıçaklıyorlar. Polisler geliyor olay yerine. Karşı tarafı alıp gidiyorlar hastaneye. Bizimkileri kaldırıyorlar hastaneye. Aynı hastaneye gidiyorlar tesadüfen. Ateş eden benim. Bana da saldırdılar. O anda silah patladı. Özellikle kadına ateş etmedim. Silah yere doğru patladı.







Polisler de gördü her şeyi kamera kayıtlarında var. Uzaklaştım oradan sonra kendi isteğimle teslim oldum. Savcının karşısına çıktım ifademi verdim. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Şu anda dava devam ediyor. Biz de şikayetçiyiz karşı taraftan. Abim ile kardeşim yaralandı. Böyle olmasını biz istemezdik. Zaten biz karşı tarafla bir husumetimiz yok. Tamamen küçük çocuklardan çıkmış bir kavga sonrası tesadüfen bizim başımıza geliyor. Şimdi karşı tarafında kötülemek istemiyorum. Onlar da kendi açılarında bakınca kendilerini haklı bulabilir. Bunun kararını devlet verir” dedi. (DHA)

Olay Büyükçekmece, Ulus Mahallesi, İnci Sokakta geçtiğimiz 1 Kasım günü saat 23.00 sıralarında meydana geldi.İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen iki kız öğrenci gündüz okulda henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti.İddiaya göre okul sonrası evlerine giden kız öğrencilerden birinin yakınları Muharrem Danışmaz ve Mahmut Danışmaz yeğenlerinin darp edildiğini görünce konuşmak için diğer kız öğrencinin oturduğu sokağa gitti. İki aile sokakta kavga etmeye başladı.Bu sırada sokaktaki kavgayı ayırmak için ise Ahmet Gül isimli bir kişi oğlu ile dışarı çıktı.İddiaya göre, kavgayı ayırmak için dışarı çıkan Ahmet Gül ve oğlu Taha Gül darp edildi. Bu sırada Ahmet Gül’ün oğlu Taha Gül ise babasının darp edildiğini görünce iddiaya göre karşı taraftan Muharrem Danışmaz ile Mahmut Danışmaz’ı bıçakla yaraladı.İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalşıştı. Bıçakla yaralanan iki kardeş ise Mimar Sinan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Taha Gül gözaltına alındı. Kavgaya karışan her iki taraf Mimar Sinan Devlet Hastanesinde karşılaşınca aralarında tekrar kavga çıktı.Hastane içinde yaşanan arbede bir süre devam etti. İddiaya göre, Mustafa Danışmaz isimli kişi hastanedeki arbede sırasında belinden çıkardığı silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu Ahmet Gül’ü ziyarete gelen Kader Korkmaz isimli kadın ayağında yaralandı.Ayağından yaralanan Kader Korkmaz hemen hastanede tedavi altına alındı. Ateş eden Mustafa Danışmaz ise olay yerinden kaçarak en yakın karakola teslim oldu.Karakola teslim olan Mustafa Danışmaz’ı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıylaHer iki tarafın sokaktaki kavgası bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde her iki tarafın kavga ettiği polis ekiplerinin ise olay yerinde ayırdığı görülüyor.Görüntülerin devamında ise darp edilen Ahmet Gül’ün yerde yattığı görülüyor.Kavga sonrası her iki tarafın hastanede tekrar karşılaşınca kavga etmeleri güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.Görüntülerde sokakta kavga eden her iki tarafın hastanenin acil servisinde tekrar arbede yaşadıkları görülüyor.Görüntülerin devamında ise hastaneye gelen polis ekiplerinin tarafları ayırmaya çalıştığı görülüyor.Hastane içinde yaşanan kavga sırasında Mustafa Danışmaz isimli kişinin bir anda içeri girdiği ve silahını çektiği görülüyor.Görüntülerin devamında ise Mustafa Danışmaz’ın silahla ateş ettiği ve Kader Korkmaz’ın vurulduğu etraftakilerin de panikle sağa sola kaçıştığı, polis ekiplerinin de olaya seyirci kaldıkları görülüyor.Yaşanan kavga sonrasında darp edilen Ahmet Gül, “Biz okulda kavga ettik. Havin ile arkadaşı okulda beni dövdüler. Annesi babası geldi. Dedim ki bu kadar insanı buraya toplamanız doğru değil. Bu gece vakti birisinin başına bir iş gelse bunun hesabını nasıl vereceksiniz. Bunları ikna ettik gönderdik. Tam bunlar gidiyordu bizde evimize gidiyorduk. Muharrem Danışmaz isimli bir kişi arabadan inerek üzerimize geldi. Hanım Güler’i tuttu kollarından merdivenlere attı. Bende bir delikanlıya yakışmaz dur dedim. Muharrem Danışmaz kardeşi Mahmut ve diğer yakınları ile bize ve oğluma tekme tokat vurdu. Bizi felaket bir şekilde darp ettiler” dedi.