Samanyolu Haber /Ekonomi / Vergilere büyük zam /21 Aralık 2021 09:29

Vergilere büyük zam

Resmi Gazete'de yer alan yeni kararlara göre Özel İletişim Vergisi'ne yüzde 36.2, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 25, Emlak Vergisi'ne yüzde 18.10 zam geldi.

SHABER3.COM

Bugünkü Resmi Gazete yayımlanan kararlara göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere, Özel İletişim Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Damga Vergisi, harçlar, Vergi Usul Kanunu kapsamındaki cezalar yüzde 36.2 oranında artırıldı. Emlak Vergisi’ne ise yüzde 18.10 oranında zam geldi.

İNDİRİMLİ ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ UYGULAMASI

Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu beş binden az olan belediyelerde yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne ise yüzde 25 oranında zam yapıldı. Geçen seneki zam oranı ise yüzde 9.11 olmuştu.

Geçen yıl değeri 56 bin 500 lirayı aşmayan bir yaşındaki 1300 motor araca 1051 TL vergi ödeyen vatandaş, 1 Ocak 2021’den sonra, değeri 70 bin 600 lirayı aşmayan bir yaşındaki 1300 motor araç için 1313 lira vergi ödeyecek.

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu özel iletişim vergisi (ÖİV) yeniden değerleme oranı nispetinde yüzde 36.2 artırılarak 117 TL şeklinde yeniden belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın söz konusu maktu tutarı belirleyen tebliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Oran, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Vergilere büyük zam Sonraki Haber >>

'Gelecekle ilgili umudunuz var mı?' diye sorulan gencin cevabı yürekleri sızlattı

'Gelecekle ilgili umudunuz var mı?' diye sorulan gencin cevabı yürekleri sızlattı

Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki

Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki

Kaza yapan kamyonun kasasından 80 Afgan çıktı

Kaza yapan kamyonun kasasından 80 Afgan çıktı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete bakın ne yapmış

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete bakın ne yapmış

73 yaşındaki teyze: Pazarda kalanları topluyor

73 yaşındaki teyze: Pazarda kalanları topluyor

Egemen Bağış, yolsuzluklarını örtmesi için Hakan Şükür'den yardım istemiş

Egemen Bağış, yolsuzluklarını örtmesi için Hakan Şükür'den yardım istemiş

Pazardan yükselen çığlık: Ülkeyi yedi bitirdi, yeter artık gitsin

Pazardan yükselen çığlık: Ülkeyi yedi bitirdi, yeter artık gitsin

Peker'den voltalı Ahmet Kaya paylaşımı

Peker'den voltalı Ahmet Kaya paylaşımı

Habertürk'te gündem olan enflasyon diyaloğu: 'Nasıl?'

Habertürk'te gündem olan enflasyon diyaloğu: 'Nasıl?'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:59:11