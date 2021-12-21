AKP'de kafalar karışık: Kur düşerse batıyoruz demektir

Artan döviz kuru, enflasyon ve ekonominin gidişatı üzerine değerlendirmelerde bulunan AKP İl Başkanı Suat Güner, dövizin artmasının Türkiye’nin doğru yolda gittiğinin işareti olduğunu ileri sürdü.



Güner, “Dövizin düşmesi halinde Türkiye çok kötüye gidiyor demektir. Biz geri adım atmışız demektir. AK Parti bunu planlamıştı. 2018'de yaşamaya başladık biz bunu. Önce inşaat sektöründe sonra otomotiv sektöründe sonra artık sahada herkes enflasyondan etkilenmeye başlamıştı” dedi.



“2018’DE YAŞANACAKTI ÖNÜNE GEÇİLDİ”



Döviz kurunda bugünlerde yaşanan artışın ve ekonomik sıkıntıların, eski Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak döneminde de meydana geldiğini ve 2018'de bunun önüne geçildiğini vurgulayarak, “2019'da da bunun yol haritası belirlenmişti. Yani biz aslında 2018'de hem Merkez Bankası ile ilgili hem Berat Bey'in o zamanki Maliye Bakanlığı döneminde de onun üzerinden aslında bunu yapıyordu bugün yaşadıklarımızı 2018'de yaşayacaktık. Ama hatırlayın 1 günde oluşturuldu yine suni ya da balon gündem. Berat Albayrak ‘Damat' diye bir laf da yapıştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni maliye ve ekonomi planları doğrultusunda bugün yaşadıklarımızın farklı bir yol ya da yöntemiyle kaotik bir sürece doğru götürüldü. Doğal olarak hükümet de çalışmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.



“DÖVİZDEKİ YÜKSELME MANİPÜLASYON”



Pandemi döneminin ekonomi üzerinde etkili olduğunu kaydeden Güner, vatandaşların bu dönemi ekonomik olarak daha az hasarla atlatması için devletin sorumluluğunu yerine getirdiğini açıkladı.



Döviz kurundaki artışın manipülasyon olduğunu söyleyen Güner, “O yüzden dolar üzerinden yapılan ya da döviz kurları üzerinden yapılan manipülasyon eğer yani böyle geri geri gelirsek biz, benim kanaatim tabi bu, geri adım atmışız demektir. Nerede savunma sanayi, nerede üretim ve ihracatta özellikle geri adım atmayız da inşallah. Devlet, dövizdeki yükselmeyi kontrole alamazsam da ben üzerime düşen görevi almaya hazırım diyor. Eğer bunu organize edemeyeceksem asgari ücrete zam yaparım, var bu gücüm diyor. Patronların asgari ücreti rahat ödemeleri için primler yine 2 bin 800 TL gibi ödenecek” ifadelerini kullandı.



“KEŞKE ŞUAN BERAT ALBAYRAK OLSAYDI”



Güner açıklamalarına şöyle devam etti:



* Kurda yükselmenin önüne geçip durmasının sağlanması ise evet, durur, tamam dersin birine.



* Yani birisi sana şantaj yapıyordur, dayanmayacak gücün kalır ‘Tamam lanet olsun' dersin gardın düşer.



* Düştüğü an bizim üzerimize ya da sana şantaj yapan adam 1 kişi zannedersin ama bir bakarsın ki makineli tüfeklerle geliyor.



* Öyle bir şey var karşımızda. Geri adım atmamak zorundayız. İlk defa söylüyorum bunu, keşke Berat Albayrak olsaydı şuan.



* Adamın işi bu. Sırf bunu için yetiştirilmiş adam. Ben de Uluslararası ekonomi okudum belki oradan pay çıkarıyorum ama adamın işi bu. Keşke olsaydı şuanda ekonominin ve maliyenin başında.