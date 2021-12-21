Bunun adı 'Örtülü faiz artırımı'

















Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Dolar 19, euro ise 20 TL seviyelerinden sert şekilde düştü. Dolar 12, euro ise 14 TL seviyelerine kadar geriledi. Sert düşüşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek" açıklaması etkili oldu.Ekonomistler kişisel sosyal medya hesaplarından alınan kararı genel olarak 'örtülü faiz artırımı' olarak niteledi.Ekonomist Mahfi Eğilmez açıklamanın ne anlama geldiğine dair bir soruya şöyle yanıt verdi: "Dolaylı faiz artırımı yapılıyor yani. Kur % 40 artmış, faiz % 14 ise aradaki 26 puan ödenecek. Ve bunun adı faiz olmayacak. Müthiş"Ekonomist Yalçın Karatepe, "Fazla heyecanlanmayın. Geçmişe dönük bir şey yok. Bundan sonra dövize endeksli bono satacaklar. Aslında bu örtük faiz artışıdır. Olay bu." dedi.Ekonomi yazarı Emin Çapa ise "CB Erdoğan, daha önce görmediğimiz bir şey yaparak, TL mevduatlar bile dolarize ediyor. Faiz artışı yapmıyormuş gibi yapıp, ne kadar olduğunu kimsenin bilmediği rekor bir faiz artışı yapıldı. Üstelik bunun bütün yükü de, devletin/halkın sırtına yıkılacak." değerlendirmesinde bulundu.Mustafa Sönmez de 'örtülü faiz artışının hazineye getireceği yüke dikkat çekti: "Örtülü faiz artışını bütçeye yüklemekle sorun ne kadar aşılabilir? Hazine bu kaynağı nereden bulacak? Ek vergi? Faiz için, öteki ödenekleri kısma, yeni borçlanma ve onların yeni faizleri. Hepsi bir yana, kral, enflasyon. TÜİK enfl. en az birkaç ay aylık yüzde 10,yıllık %40-50" ifadelerini kullandı.Prof Dr. Özgür Demirtaş da benzer görüş ifade ederek örtülü faiz artırımına dikkat çekti:"Aslında Dolar/TL artışı oranında ekstra bir faiz artışıdır bu. Yani örtülü bir mevduat faizi gibi… Dolar/TL’deki düşüşün nedeni de bu faiz artışı… ikinci bir konu da bu ekstra faizin nereden ödeneceği? O da yeni para basarak ödenecek ise ekstra enflasyon anlamına gelebilir. 1970’lerde benzerlerinin yapılmış bir şey olduğunu biliyorum. Türkiye için Hayırlı olsun."İktisatçı, ekonomist Refer Gürkaynak da bu adımı 'bir faiz artışı' olarak yorumladı:"Adına faiz artışı denmeyerek epik faiz artışı yapıldı. MB %14 ile para vermeye devam edecekse bu da işe yaramaz. Temel iktisat ile kavgaya girip bütün ülkenin kafasını gözünü yardırdılar."