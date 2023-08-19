Adana'da anne ve oğlu bıçaklanarak öldürüldü

Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanın 9'uncu katından çığlık sesi duyan bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Daireye giren ekipler, 43 yaşındaki Deniz Suna ve oğlu Alper'in bıçakla öldürüldüğünü, baba Cem Suna'nın da ağır yaralandığını belirledi.



Şüpheli baba, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İkamette inceleme yapan polis, olayda 2 ayrı bıçağın kullanıldığını tespit etti.

