Her derde deva ama kıymeti bilinmiyor...

KAKULE NEDİR?





KAKULE NASIL KULLANILIR?





KAKULENİN FAYDALARI





İyi bir beslenme için birçok besini soframızdan eksik etmiyoruz. Doğru ve sağlıklı beslenmenin insan yaşamı için etkisi çok büyük. Sağlıklı bir ömür için kullanılan baharatlardan biri de kakule. Kakule, İsveç ve Finlandiya'da unlu mamüllere katılıyor. Ancak şifa deposu olarak anılmasına rağmen Türk mutfağında pek kullanılmıyor.Kakule, zencefilgiller familyasından Elettaria cardamomum ve Amomum subgen. Cardamomum cinslerine ait, 2-5 metre boyunda, çok yıllık otsu bitkilere verilen addır. Kakulenin ana vatanı Güney Asya'dır, ancak günümüzde dünyanın birçok yerinde yetiştirilmektedir.Kakule, tohumları için yetiştirilir. Tohumlar, olgunlaştıktan sonra toplanır ve kurutulur. Kurutulmuş kakule tohumları, baharat olarak kullanılır.Kakule, keskin ve aromatik bir tada sahiptir. Tatlı ve tuzlu yemeklerde kullanılabilir. Kakule, ayrıca çay, kahve ve kek gibi içeceklerde de kullanılır.Kakuleyi yemeklerde kullanmak için, tohumlarını öğütebilir veya bütün olarak kullanabilirsiniz. Öğütülmüş kakule daha kolay dağılır ve daha homojen bir tat verir. Bütün kakule, daha yoğun bir tat verir ve yemeklere daha fazla aroma katabilir.Kakuleyi çay ve kahveye eklemek için, tohumlarını veya öğütülmüş kakuleyi demliğe veya kahve makinesine ekleyin ve sıcak suyla demleyin. Kakule çayı ve kahvesi, lezzetli ve sağlıklı bir içecektir.Kakuleyi çiğnemek, ağız kokusuna iyi gelir ve sindirime yardımcı olur.Ayrıca kakule, antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir. Bu nedenle, kakuleyi çiğnemek, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı da koruyucu olabilir.Kakulenin birçok faydası vardır. Kakule, sindirimi kolaylaştırır, gaz söktürücü ve iştah açıcı olarak çalışır. Ayrıca, kakule, antibakteriyel, antiviral ve antifungal özelliklere sahiptir.* Sindirim sistemi sağlığını destekler.* Gaz söktürücü olarak çalışır.* İştah açar.* Antibakteriyel, antiviral ve antifungal özelliklere sahiptir.* Ağız kokusunu giderir.* Hafızayı güçlendirir.* Ruh halini iyileştirir.* Yorgunluğu giderir.* Kilo vermeye yardımcı olur.Kakule, birçok faydası olan değerli bir baharattır. Düzenli olarak kakule tüketmek Ancak, bazı kişilerde kakule alerjisi olabilir. Bu nedenle, kakuleyi kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önerilir.