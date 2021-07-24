Adil Öksüz Cemaatin değil Erdoğan’ın yumuşak karnı

Türkiye'de en kritik yaş öncesi kılıçlar çekildi. 15 Temmuz’dan sonra TSK’da terfi eden çok sayıda ismin tesfiye edileceği konuşuluyor. Erdoğan’a karşı pazarlığa girişen ‘müttefikleri’ hamlelerine başladı





Akıncı Üssü’nde olduğunu iddia eden Adil Öksüz’ün görüntüsünün ortaya çıkmasıyla başlayan gariplikler , Erdoğan’ın sağlık sorunları son günlerde gündeme getirilmesi ile devam ediyor

Adem Yavuz Arslan ve Metin Yıkar TR724 You Tube kanalında yayınlanan Okyanus Ötesi’nde yorumladı







Herkesin söylediğinin aksine Adil Öksüz neden Cemaatin değil de Erdoğan’ın yumuşak karnı?



Bu görüntüler ne anlama geliyor?







