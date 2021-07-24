Samanyolu Haber /Gündem / Adil Öksüz Cemaatin değil Erdoğan’ın yumuşak karnı /24 Temmuz 2021 12:07

Adil Öksüz Cemaatin değil Erdoğan’ın yumuşak karnı

15 Temmuz’un 5. yıl dönümünde o gece Akıncı Üssü’nde olduğunu iddia eden Adil Öksüz’ün görüntüsü neden ortaya çıktı. Gazeteci Adem Yavuz Arslan’la Nöbetçi Editör’de Adil Öksüz Cemaatin değil Erdoğan’ın yumuşak karnı dedi

SHABER3.COM

Türkiye'de en kritik yaş öncesi kılıçlar çekildi.  15 Temmuz’dan sonra TSK’da terfi eden çok sayıda ismin tesfiye edileceği konuşuluyor. Erdoğan’a karşı pazarlığa girişen ‘müttefikleri’ hamlelerine başladı

Akıncı Üssü’nde olduğunu iddia eden Adil Öksüz’ün görüntüsünün ortaya çıkmasıyla başlayan gariplikler , Erdoğan’ın sağlık sorunları son günlerde gündeme getirilmesi ile devam ediyor 
 
Adem Yavuz Arslan ve Metin Yıkar TR724 You Tube kanalında yayınlanan  Okyanus Ötesi’nde yorumladı 

Herkesin söylediğinin aksine Adil Öksüz neden Cemaatin değil de Erdoğan’ın yumuşak karnı?
Bu görüntüler ne anlama geliyor?


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Adil Öksüz Cemaatin değil Erdoğan’ın yumuşak karnı Sonraki Haber >>

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı

Dubai'de yapay yağmur üretildi, drone ile sağanak yağdırıldı

Dubai'de yapay yağmur üretildi, drone ile sağanak yağdırıldı

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

İktidara 15 Temmuz soruları

İktidara 15 Temmuz soruları

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:44:52