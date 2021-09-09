Samanyolu Haber /Dünya / Aeroflot, aşı olmayan bazı pilotlarını işten çıkardı /09 Eylül 2021 22:04

Aeroflot, aşı olmayan bazı pilotlarını işten çıkardı

Rus devi Aeroflot, korona virüsü aşısı olmayan bazı pilotlarını işten çıkardı, bazıları ise izne çıkarıldı ve ücretleri kesildi.Rusya Havayolları Aeroflot, Covid-19 aşısı olmayı reddeden bazı pilotlarını geçen günlerde görevden aldı.

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Aeroflot’un bir sözcüsü, en az altı kaptan pilotun bu önlemden etkilendiğini bildirdi.Yerel medyada verilen haberlere göre, pilotların bazıları işten çıkarıldı, bazıları izne çıkarıldı ve ücretleri kesildi.

Rus uçucu personel için aşı olma zorunluluğu yok. Pilot sendikaları, Aeroflot’un bu tür yaptırımlar uygulayan tek Rus havayolu firması olduğunu belirterek, Rusya’nın bayrak taşıcısı havayollarını kınadı.

Sendika, ayrıca sadece kaptan pilotlara yaptırım uygulanmasına da şaşırdığını kaydetti. Şeremetyevo Kokpit Personel Birliği Başkanı Igor Deldyuzhov, Aeroflot’ta çalışan 2 bin 300 pilotun yüzde 84’ünün gönüllü olarak aşılarını yaptırdığını söyledi. Deldyuzhov, “Bu görevden almalar, gerginliğe sebep oluyor ve insanları istifa etmeye yöneltiyor” diyerek, üzüntüsünü dile getirdi.

Rusya iş yasası, hiçbir ücretlinin aşı olmadığı için işten çıkarılamayacağına hükmediyor. Bununla birlikte, havayolları da dahil olmak üzere hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin çalışan aşılama oranının yüzde 60 veya daha fazla olması gerekiyor ve buna karşı gelenler para cezasıyla karşı karşıya kalıyor. (AjansBizim)

Rusya Çalışma Bakanlığı ise yaz aylarında yaptığı açıklamada, aşılanmamış ücretlilerin ücretsiz izne çıkarılabileceğini duyurmuştu.
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