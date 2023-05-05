Samanyolu Haber /Gündem / AFAD yine mağdur ediyor: Depremzedeyi çadırdan attılar! /05 Mayıs 2023 11:55

AFAD yine mağdur ediyor: Depremzedeyi çadırdan attılar!

Depreme müdahalede yetersiz kalan AFAD, gecikmeli verdiği çadırları geri almaya başladı. Hâlâ barınma sorunu yaşanan Hatay’da çadır kentler boşaltıldı. Yine sokakta kalan depremzedeler, “Sonumuz ne olacak bilemiyoruz” tepkisini gösterdi

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6 Şubat depremlerinde arama kurtarmanın geç ulaştığı Hatay’da yurttaş mağduriyet üzerine mağduriyet yaşıyor. Her 2 binadan birinin yıkıldığı Hatay’da ekipler depremin 4’üncü günü çalışmalara başladı. Enkazdan canlı yerine cenazeler çıkarıldı. Evleri yıkılan yurttaşlar günlerce sokaklarda çadır bekledi. Hâlâ barınma sorunu devam ederken koordinasyonsuzluk nedeniyle kurulan çadır kent de kaldırıldı. 


AFAD, Orhanlı çadır kentinin konteyner kent yapılacağı gerekçesiyle boşaltılmasına karar verdi. Ekipler dün çadır kente gidip çadırları sökmeye başladı. Depremzede topu topu iki parça eşyasıyla kala kaldı. Çadırların başka alana kurulacağı söylenirken yeni kurulacak konteyner kentten ise evi az hasarlı olanların yararlanamayacağı ortaya çıktı. Cumhuriyet, söz konusu bölgedeki depremzedelerle görüştü. Evine az hasarlı şeklinde rapor verilen depremzedeler yıkılan duvarlarını göstererek “Biz bu eve nasıl gireceğiz” dedi. 

‘SONUMUZ NE OLACAK?’
Depremzede Seval Çobanoğlu evine az hasarlı raporu verilen isimlerden birisi. Çadırların boşaltılması için önceden haber verilmediğini aktaran Çobanoğlu “Çadırlarımızı ‘Konteyner yapacağız’ diye taşıdılar. Başka bir alana gönderdiler. Konteyner yaptıktan sonra çadır kalmayacağını söylediler. Evi az hasarlı olanlara verilmeyecekmiş konteyner. Benim evime az hasarlı dendi ama duvarlar yıkık. Nasıl gireceğiz bu eve? Neyle karşılaşacağımızı da bilmiyoruz, sonumuz ne olacak bilmiyoruz” dedi.

‘15 GÜNDE BİR TAŞINIR MI?’
Bir başka depremzede Gülcan Eşki ise 6 Şubat’tan bu yana zorlu koşullarda hayatta kalmaya çalışıyor. Çadırların boşaltıldığını babasının cenazesinde öğrenen Eşki “Babamın cenazesi nedeniyle Aknehir köyüne geldim. Çadırlarımız boşaltılıyor, taşınıyor. Ben şu anda onunla ilgileniyorum” şeklinde konuştu. AFAD’a tepki gösteren Eşki “Zaten yorgunuz. Her seferinde yeni bir düzen kurmak zor oluyor. Neden hâlâ koordine edilemiyor? 15-20 günde bir çadır taşınır mı” ifadelerini kullandı.
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