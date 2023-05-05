AKP Milletvekili Adayı: Devlet sürekli Öcalan’la görüşüyor

AKP’nin Diyarbakır’da birinci sıradan milletvekili adayı gösterdiği Galip Ensarioğlu, iktidarın PKK lideri Abdullah Öcalan’a heyet gönderdiğini iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.





Medyascope'tan Ferit Aslan'a konuşan Ensarioğlu, "Devlet sürekli Öcalan’la görüşüyor. Öcalan çözüme katkı sunmak istediği zaman, Türkiye’nin birliğine, bütünlüğüne, bu silahlı şiddetin son bulması için eğer bir katkı sunmak istiyorsa ve buna devlet de inanıyorsa bu tür görüşmeleri sürdürür" dedi.





"Ancak bugün itibariyle bunun koşullarını ortadan kaldıran bizatihi HDP’nin kendisidir, Kandil’in kendisidir" iddiasında bulunan Ensarioğlu, "Yani Öcalan’ı tecrite mahkum eden devlet değil, Öcalan’ı tecride mahkum eden bizatihi Kandil’dir, bizatihi HDP’nin kendisidir. Çözüm sürecini boşa çıkaran, sabote eden, Öcalan’ı rolünü boşa çıkaran yine kendileridir” ifadelerini kullandı.









NE OLMUŞTU?





Gazeteci Amed Dicle, Yeni Yaşam gazetesine yaptığı açıklamada, "Seçim atmosferinin olduğu bu dönemde… Sayın Abdullah Öcalan ile görüşme oldu ve kendi istedikleri cevabı alamayınca tecrit ağırlaştırıldı, disiplin cezası verildi. Dolaylı olarak Kandil’le de temaslar denendi" iddiasında bulunmuştu.





Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da "Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi "terörle" iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu ikiyüzlülüğün takdirini size bırakıyorum" ifadelerini kullanmıştı.





Demirtaş daha sonra iktidarın İmralı'ya heyet gönderdiği iddialarının kaynakları tarafından doğrulandığını söylemişti.





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de iktidarın İmralı'ya heyet gönderdiğini belirterek, "Yargıdan birini gönderdiler. İsmini değiştirerek gitti" ifadesini kullanmıştı.





Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise söz konusu iddiayı yalanlamıştı.