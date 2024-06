AFAD'a milyonluk cip alımı genelgeye takıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf tedbirleri kapsamında kamudaki araç sayısının azaltılacağı, üst düzey bürokrasideki bazı pozisyonlarda makam aracı uygulamasına son verileceği ve yeni araç kiralamalarının da kısıtlanacağını açıkladı.



Ancak AKP'li meclis üyelerinin çoğunluğunun bulunduğu Elazığ İl Genel Meclisi mayıs ayı meclis toplantısında 2023 bütçesinde İl Özel İdaresi'ne bozuk köy yollarının yapımı için ayrılan ödeneğin AFAD'a 4x4 cip alımı için aktarılması talebi görüşüldü.



Köy yollarının yapımı için kullanılması gerekilen 2 milyon TL AFAD’a araç alımında kullanılmasına karar verilmişti. Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında AFAD’A cip alımı askıya alındığı öğrenildi.



"MÜSAADE Mİ İSTEYECEĞİZ"



AFAD’a araç alımı kararıyla ilgili basında yapılan haberlere tepki gösteren AFAD Elazığ İl Müdürü Cafer Giyik, tasarruf tedbirleri kapsamında hizmet aracı alımının yapılmadığını söyledi. Her yıl İl Özel İdarenin AFAD’a bütçe ayırdığını bu durumun resmi olduğunu belirten Giyik, şunları söyledi:



"Ben anlamakta zorlanıyorum, bu memlekette AFAD diye bir kurum var ve AFAD’ın bütçesine özel idare her yıl bütçe ayırmak zorunda. Bu resmi bir bütçe bu bütçe birisinin makamına hizmet etsin diye tasarlanan bir iş değil. Elazığ’da yüzlerce afet oluyor AFAD’ın gitmesi içinde bu kurumun bir kapasiteye ihtiyacı var, araca, çadıra, hizmet aracına ihtiyacı var. Bunlar rutin işler bu kurumun araç alması suç mu şimdi? Bu her sene yapılan bir şey. Barajda biri kayboldu biz her sene kurtarma botu aldığımız zaman bütün memlekete hesabını mı vereceğiz? Böyle bir anlayış doğru mu sizce? Kaç gündür bu konu lüzumsuz bir şekilde uzatılıyor. Birileri bu kuruma bir araç alıyorsa kendi keyfi için değil, bu benden önce başlatılan bir işlem. Ben buna yanlış iş olsa zaten karşı çıkarım. Bu kurum bir hizmet aracı aldığı zaman kalkıp bütün basını çağırıp müsaadenizle araç alabilir miyiz mi diyeceğiz? Bu araç da tasarruf tedbirlerine takıldı ve alınmadı. Yapılan bir iş yanlışsa en başta ben karşı çıkarım. Biri bunu alıp evine götürüm özel işi için kullanıyorsa haklısınız ama bir kurumun asli ihtiyacını karşılamak böyle bir teşebbüste bulunuluyorsa burada da art niyet aramamak lazım."