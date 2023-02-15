AFAD'dan depremzedeler için “öncelikli ihtiyaç malzemeleri” listesi

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, belirlenen “ihtiyaç malzemeleri” listesinde battaniye, çadır, kişisel bakım kiti, kahvaltılık, uyku tulumu, hijyen kolisi, kuru gıda, gıda kolisi, jeneratör, tüplü ısıtıcı, odun-kömür sobası, harici şarj cihazı, seyyar tuvalet ve banyo, elektrikli ısıtıcı, büyük ve küçük tüp, yatak, çocuk ve yetişkin montu, iç giyim, içlik, bot, polar, çocuk ve yetişkin bezi, bebek maması, hazır gıda, konserve gıda, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal ve kaşık bulunuyor.







Sözcü'nün haberine göre vatandaşlar, deprem bölgelerine yapılacakları tüm ayni bağışlar için valiliklere ve kaymakamlıklara başvuruda bulunabiliyor.







