Samanyolu Haber /Gündem / Afgan sayısı Suriyelileri aşacak: 6.5 milyon kişi Türkiye yolunda! /28 Temmuz 2021 10:59

Afgan sayısı Suriyelileri aşacak: 6.5 milyon kişi Türkiye yolunda!

ABD ve NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilme kararı ve ülkede Taliban hakimiyetinin artması, 4 milyon Suriyeli'nin ardından 6,5 milyon Afgan mültecinin de Türkiye'ye göç etme tehlikesini doğurdu.

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CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak tarafından hazırlanarak MYK'ya sunulan raporda, “İran kaçak geçişlere göz yumuyor ve Afganlılar Türkiye'ye gönderiliyor” denildi. Toprak, “Suriyeli göçünden daha da büyük bir çapta Afgan göçü ile karşı karşıyayız. AB'den para alacağız diye bu göçe göz yumamayız” dedi.

CHP'li Toprak şunları söyledi:

"Afganistan'dan yoğun bir göç dalgası başladı. Kabil yönetiminin, ilerleyişini sürdüren Taliban karşısında ayakta kalması güç görünüyor. Milyonlarca Afgan, ülkelerini terk ediyor. Taliban'dan kaçanlar, Pakistan, İran, Özbekistan, Tacikistan sınırlarına yığılırken nihai hedefleri ise Türkiye'ye gelmek ve  Avrupa'ya geçmek. Ülkemiz yeni bir göç dalgası ihtimaliyle karşı karşıya.

Halen en büyük Afgan mülteci kitlesi toplamı 6,5 milyona varan Afgan mülteciyle Pakistan ve İran'da bulunuyor. İran, kaçak geçişlere göz yumuyor hatta teşvik ediyor. TIR'lara doldurulan Afgan kaçak göçmenler, İran üzerinden ülkemizin farklı illerinde indiriliyor. AB'nin Suriyelileri ülkede tutması konusunda iktidar ile yaptığı anlaşmanın bir benzerini de Afgan göçmenler için yapmayı planlaması ülkemizin ‘AB'nin sınır bekçisi' olarak görüldüğünü bir kez daha ortaya koyuyor."

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