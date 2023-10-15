Afganistan yaralarını saramadan 6.5'lik yeni depremle sarsıldı

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Afganistan'ın kuzeyindeki Herat kentinden 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.







Depremin yerin 8.2 kilometre derinliğinde olduğu ölçüldü. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.





Ülkenin batı bölgelerinde yaşanan sarsıntı sonrası yıkım veya can kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi gelmedi.







Ülkede geçtiğimiz hafta yine batıda yer alan Herat şehrinde 6,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı yaşanmıştı. Afganistan makamları henüz enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü depremde can kaybının 2 bini geçtiğini açıklarken, 10 binden fazla kişi evsiz kaldı.