AKP'de ayrılıyor mu?

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, görevde bulunduğu dönemde adı suç örgütü liderleriyle anılan ve bu nedenle muhalif kamuoyunca sık sık eleştirilen eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili olarak kulislerden edindiği bilgileri paylaştı.







Soylu, kabine değişiminden sonra yaklaşık yedi yıldır sahibi olduğu koltuğunu eski İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya devretmişti. İki ismin yıllar içinde birçok kez gerilim yaşadığı biliniyordu.





Soylu'nun 'rahatsızlığının' artık bir haber değeri taşımadığını dile getiren gazeteci, akabinde "Haber değeri olan bundan sonra ne yapacağı. Herkes gibi ben de bir belediye başkan adaylığı beklentisinde olduğunu tahmin ediyordum. Ama böyle bir teklifle gelinmesi halinde bunu kabul etmeyeceğini yakın çevresine açıklamış" ifadesini kullandı.





'YENİ BİR POZİSYON ALMAYA HAZIRLANIYOR'

Bozkurt, "Soylu yerel seçimler sonrasında yeni bir pozisyon almaya hazırlanıyor. Sağ seçmende var olan karşılığını azaltmadan politik geleceğine ilişkin karar verecek. MHP’ye geçme seçeneği teknik olarak zor olduğu için yeni parti seçeneği aklının bir köşesinde tahminen bulunuyor" görüşünü dile getirdi.