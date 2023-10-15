Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de ayrılıyor mu? /15 Ekim 2023 09:14

AKP'de ayrılıyor mu?

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakın çevresine belediye başkan adaylığı teklifiyle gelinmesi halinde bunu kabul etmeyeceğini söylediği ileri sürülüyor. İddiaya göre Soylu "Yerel seçimler sonrasında yeni bir pozisyon almaya hazırlanıyor."

SHABER3.COM

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, görevde bulunduğu dönemde adı suç örgütü liderleriyle anılan ve bu nedenle muhalif kamuoyunca sık sık eleştirilen eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili olarak kulislerden edindiği bilgileri paylaştı.

Soylu, kabine değişiminden sonra yaklaşık yedi yıldır sahibi olduğu koltuğunu eski İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya devretmişti. İki ismin yıllar içinde birçok kez gerilim yaşadığı biliniyordu.

Soylu'nun 'rahatsızlığının' artık bir haber değeri taşımadığını dile getiren gazeteci, akabinde "Haber değeri olan bundan sonra ne yapacağı. Herkes gibi ben de bir belediye başkan adaylığı beklentisinde olduğunu tahmin ediyordum. Ama böyle bir teklifle gelinmesi halinde bunu kabul etmeyeceğini yakın çevresine açıklamış" ifadesini kullandı.

'YENİ BİR POZİSYON ALMAYA HAZIRLANIYOR'
Bozkurt, "Soylu yerel seçimler sonrasında yeni bir pozisyon almaya hazırlanıyor. Sağ seçmende var olan karşılığını azaltmadan politik geleceğine ilişkin karar verecek. MHP’ye geçme seçeneği teknik olarak zor olduğu için yeni parti seçeneği aklının bir köşesinde tahminen bulunuyor" görüşünü dile getirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'de ayrılıyor mu? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:42:52