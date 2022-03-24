Samanyolu Haber /Gündem / Ağır Ceza'daki ‘Pınar Hanım’ın çetesi çökertildi /24 Mart 2022 08:56

Ağır Ceza'daki ‘Pınar Hanım’ın çetesi çökertildi

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin eski başkanı B.Ç ile Amasya’da görevliyken HSK tarafından açığa alınan savcı H.K, Atadedeler ismi ile anılan ve liderliğini Pınar Taşçı kod adlı S.F’nin yaptığı çeteye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin eski başkanı B.Ç ile Amasya’da görevliyken HSK tarafından açığa alınan savcı H.K, Atadedeler ismi ile anılan ve liderliğini Pınar Taşçı kod adlı S.F’nin yaptığı çeteye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Evlerinde arama yapılarak dijital materyallerine el konulan iki şüpheli sorgulanmak üzere Ankara Emniyetine götürüldü.

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre; askeri üniforma giyen ve sahte MİT kimliği taşıdığı tespit edilen ve Pınar Taşçı kod adını kullandığı belirlenen S.F’nin liderliğini yaptığı çeteye yönelik soruşturma kapsamında geçen Ocak ayında Ankara merkezli bir operasyon gerçekleştirilmişti.

Operasyon kapsamında faaliyet alanı İzmir olan çeteye üye oldukları gerekçesiyle 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturmaya ismi karışanlardan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin eski başkanı B.Ç, operasyon sonrası mesleğinden istifa ederken, Amasya Savcısı H.K da Hakimler ve Savcılar Kurulu’nca açığa alınmıştı.

Ankara Başsavcılığı dün bir kez daha operasyon düğmesine basarak eski Hakim B.Ç ile görevden uzaklaştırılan savcı H.K’nın gözaltına alınmasına karar verdi.

Bu kapsamda harekete geçen Ankara Emniyeti de iki ismi evlerinde yapılan aramanın ardından gözaltına aldı. Aramalarda bulunan telefon ve bilgisayar gibi dijital materyallere de el konuldu. İki şüpheli, gözaltı işlemleri için Ankara Emniyetine götürüldü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ağır Ceza'daki ‘Pınar Hanım’ın çetesi çökertildi Sonraki Haber >>

Bir Firavun Yöntemi Olarak İşkence

Bir Firavun Yöntemi Olarak İşkence

Berat Albayrak ve Nebati'yi kızdıracak video!

Berat Albayrak ve Nebati'yi kızdıracak video!

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan videosu

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan videosu

Akşener'den Erdoğan'a tepki

Akşener'den Erdoğan'a tepki

Süleyman Soylu gidici

Süleyman Soylu gidici

Rusya'nın büyük planlarını bozan küçük şehir: Voznesensk

Rusya'nın büyük planlarını bozan küçük şehir: Voznesensk

Muhalif sesleri susturamazlar

Muhalif sesleri susturamazlar

Brüksel’de sanatlı eylem

Brüksel’de sanatlı eylem

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Akın İpek hukuksuzluğu 2 dakikada anlattı

Akın İpek hukuksuzluğu 2 dakikada anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:16:18