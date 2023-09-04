Samanyolu Haber /Gündem / Ağustos ayı enflasyonu açıklandı /04 Eylül 2023 10:16

Ağustos ayı enflasyonu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 58,94, aylık ise yüzde 9,09 oldu.

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Enflasyon ağustos ayında aylık bazda yüzde 9,09 artarken yıllık bazda yüzde 58,94 oldu. Verilere göre yıllık enflasyon 8 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Ekonomistler, ağustos ayında enflasyonun yüzde 7,32 artmasını bekliyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Tüketici Fiyat Endeksi, Ağustos 2023" verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) değişim 2023 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9,09, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,28 olarak gerçekleşti.






EN FAZLA ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 24,97 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 89,31 ile lokanta ve oteller oldu.



Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 3,11 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 16,61 ile ulaştırma oldu 



Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı ağustos ayı itibarıyla, 1 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı.138 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9,32, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 47,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,77 olarak gerçekleşti.

ENAG’A GÖRE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 128,5

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise ağustos ayında enflasyon yüzde 8,59 olarak kayda geçti.

ENAG'a göre 12 aylık enflasyon yüzde 128,05. Ocak-Ağustos dönemi enflasyon oranı ise yüzde 83,96 olarak açıklandı. 


EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIK ALANINDA 

Öte yandan ENAG verilerine göre ağustos ayında ana harcama grupları arasında en yüksek fiyat artışları Sağlık alanında gerçekleşti. Sağlık harcama grubunda aylık enflasyon yüzde 26,12 oldu.

Ağustos ayında fiyatların yüzde 21,56 arttığı "Haberleşme" ve yüzde 11,48'lik artışla "Gıda ve Alkolsüz İçecekler", en yüksek fiyat artışlarının yaşandığı diğer harcama grupları olarak ilk 3 sırayı tamamladı.

En düşük artışlar ise yüzde 3,08 ile "Giyim ve ayakkabı" kategorisinde gerçekleşti.

ENAG verilerine göre temmuzda aylık enflasyon yüzde 13,18, yıllık enflasyon ise yüzde 122,88 olarak gerçekleşmişti.

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