Samanyolu Haber /Gündem / AİHM tarihi kararı açıkladı /26 Eylül 2023 14:55

AİHM tarihi kararı açıkladı

Yalçınkaya/Türkiye davasında 18 Ocak’tan beri beklenen kararını açıkladı. Mahkeme Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) birçok kilit maddesinin Türkiye tarafından ihlal edildiğine hükmetti.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi,  Türkiye'de Hizmet gönüllüleri ile ilgili davaları etkileyecek tarihi kararını açıkladı.  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi , 7 yıl sonra KHK Mağdurlarını etkileyecek bir karara imza attı.  KHK’yla öğretmenlikten ihraç edilen Yüksel Yalçınkaya   ByLock kullandığı, Bank Asya’da hesap açtırdığı ve bir sendikaya üye olduğu suçlamasıyla  ceza almasını görüşen mahkeme emsal bir karar verdi. 
AİHM Büyük daire tarafından verilen kararla Türkiye'yi AİHS'in 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının, 7. madde de düzenlenen kanunsuz ceza olma ilkesinin,  11. madde de düzenlenen Toplantı ve dernek kurma özgürlüğünün ihlal ettiği kararını  verdi.

6. madde: Madde:Adil yargılanma hakkı
7. madde: Kanunsuz suç ve ceza olmaz
11. madde: Toplanma ve dernek kurma hakkı

NE OLMUŞTU? 
AİHM'de yapılan karar duruşmasında  Hükümet ve başvuru tarafı son savunmalarını  18 Ocak 2023 tarihinde yapmıştı. Kayseri’de öğretmenlik yapan Yüksel Yalçınkaya, 672 Nolu KHK ile ihraç edilmiş ve Bylock kullandığı, Bank Asya’ya para yatırdığı, KHK ile kapatılan bir sendika ve derneğe üye olduğu ve hakkında bir tanık ifadesi bulunduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay tarafından 30 Ekim 2018’de cezası onanan Yalçınkaya, bir yıl sonra Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurmuştu. AYM, Yalçınkaya’nın bireysel başvurusunu reddetmişti. Yalçınkaya’nın adil yargılanma hakkı, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi, toplantı-dernek kurma özgürlüğü ve özel hayatına saygı haklarının da içinde olduğu başvurusu, karar için AİHM Büyük Dairesi’ne devredilmişti.


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