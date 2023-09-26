AİHM tarihi kararı açıkladı



6. madde: Madde:Adil yargılanma hakkı 7. madde: Kanunsuz suç ve ceza olmaz 11. madde: Toplanma ve dernek kurma hakkı



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, Türkiye'de Hizmet gönüllüleri ile ilgili davaları etkileyecek tarihi kararını açıkladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi , 7 yıl sonra KHK Mağdurlarını etkileyecek bir karara imza attı. KHK’yla öğretmenlikten ihraç edilen Yüksel Yalçınkaya ByLock kullandığı, Bank Asya’da hesap açtırdığı ve bir sendikaya üye olduğu suçlamasıyla ceza almasını görüşen mahkeme emsal bir karar verdi.AİHM Büyük daire tarafından verilen kararla Türkiye'yi AİHS'in 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının, 7. madde de düzenlenen kanunsuz ceza olma ilkesinin, 11. madde de düzenlenen Toplantı ve dernek kurma özgürlüğünün ihlal ettiği kararını verdi.

NE OLMUŞTU?

AİHM'de yapılan karar duruşmasında Hükümet ve başvuru tarafı son savunmalarını 18 Ocak 2023 tarihinde yapmıştı. Kayseri’de öğretmenlik yapan Yüksel Yalçınkaya, 672 Nolu KHK ile ihraç edilmiş ve Bylock kullandığı, Bank Asya’ya para yatırdığı, KHK ile kapatılan bir sendika ve derneğe üye olduğu ve hakkında bir tanık ifadesi bulunduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay tarafından 30 Ekim 2018’de cezası onanan Yalçınkaya, bir yıl sonra Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurmuştu. AYM, Yalçınkaya’nın bireysel başvurusunu reddetmişti. Yalçınkaya’nın adil yargılanma hakkı, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi, toplantı-dernek kurma özgürlüğü ve özel hayatına saygı haklarının da içinde olduğu başvurusu, karar için AİHM Büyük Dairesi’ne devredilmişti.



