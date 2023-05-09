Samanyolu Haber /Gündem / AİHM, Türkiye'nin 15 yıl önce Af Örgütü'ne kestiği cezanın haksız olduğuna hükmetti /09 Mayıs 2023 15:01

AİHM, Türkiye'nin 15 yıl önce Af Örgütü'ne kestiği cezanın haksız olduğuna hükmetti

Uluslararası Af Örgütü ile kurumun 2006-2007 yıllarında Türkiye şubesinin yönetim kurulu başkanı olan Prof. Dr. Levent Korkut'un Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yaptığı başvuru sonuçlandı.

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Uluslararası Af Örgütü ile kurumun 2006-2007 yıllarında Türkiye şubesinin yönetim kurulu başkanı olan Prof. Dr. Levent Korkut’un Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı başvuru bugün sonuçlandı.

Af Örgütü ve Korkut, başka ülkelerden fon kullanımı öncesi idareyi bilgilendirmedikleri iddiasıyla kesilen idari para cezasıyla ilgili AİHM’e başvurmuştu.

Kuruma 2006 ve 2007’de finansal aktivitelerini raporlamadığı gerekçesiyle 2008 yılında yaklaşık 5.283 euro para cezası kesilmişti.

Korkut, söz konusu fonların Af Örgütü'nün genel merkezinden Türkiye şubesine gönderildiğini belirterek bu karara itiraz etmişti.

Ancak itirazı reddedildi.

AİHM, başvuruyu yapanların, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesindeki “adil ve gerekçeye dayalı yargılanma hakkı” ile 11. maddesindeki “örgütlenme özgürlüğünün” ihlal edildiğine hükmetti.

AİHM bugünkü kararında, iç hukuktaki işlemlerin ve mahkeme kararlarının, detaylı açıklamadan ve gerekçeden yoksun olduğunu ifade etti.

AİHM, başvuruyu yapanlara toplam 5.283 euro para cezası, 2 bin euro manevi tazminat cezası ve 5 bin euro masraflar için para ödenmesine hükmetti.
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