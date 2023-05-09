Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'nun paralel YSK ısrarı tepki çekiyor: "Yapamadığın işine bak sen!" /09 Mayıs 2023 15:20

Soylu'nun paralel YSK ısrarı tepki çekiyor: "Yapamadığın işine bak sen!"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Seçim çuvallarını polis ve jandarma taşıyacak" talimatına sert yanıt verdi.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, polis ve jandarmaya sandık sonuçlarını toplama ve bilgileri excel formatında, Ankara Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'na (GAMER) göndermesi talimatına tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Polisi meşgul etme" diyerek şu ifadelere yer verdi:

"Seçim YSK ve siyasi partilerin sorumluluğundadır! Yapamadığın işine bak sen. Hepimizin can güvenliğini korumakla sorumlu polisi ve jandarmayı da sorumluluk alanlarının dışındaki işlerle meşgul etme, suç işleme! Yine de sen bilirsin bitanesi."
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