AKP'nin PKK'dan medet umduğu kara propaganda ifşa oldu

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, partisinin Bolu mitingi sonrası gazetecilere açıklama yaptı.







AKP’nin seçimin son günlerinde CHP’yi terörle ilişkilendiren afişler, sahte videolar, broşürler hazırladığına yönelik duyumlar aldıklarını söyleyen Özkan, “PKK ile CHP’yi el ele gösteren afişleri basıp dağıtıyorlar. Aynı İstanbul mitinginde yaptıkları gibi. Bu utanılacak bir şeydir. PKK lider kadrolarını gösterip alta CHP logoları koyuyorlar. Ses değiştirmeleri yapacaklar, sahte videolar yapıyorlar. Her şeyi uygulayacaklar. PKK terör örgütünün kanatları altına sığınıyorlar” dedi.





"KİRLİ VE ALÇAK BİR KAMPANYADIR"

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın aktardıklarına göre, konuyla ilgili YSK’ye başvurduklarını belirten Özkan, “Bu terör örgütünün propagandasını yapmaktır. Terör örgütü liderleriyle CHP’li birlikte göstermek kirli ve alçak bir kampanyadır. Genel Başkan Yardımcımız Muharrem Erkek YSK’ye bunun engellenmesi için başvuru yaptı. YSK’den beklentimiz bunun bir an önce engellenmesidir. Bu afişler derhal toplanmalıdır. Bu anlayış ne yazık ki terörle mücadeleye zarar vermektedir. CHP’nin terör örgütleriyle hiçbir gizli bağı, anlaşması, toplantısı yoktur. CHP’li terörle yan yana getirmek alçaklıktır. Seçimi rayından çıkartarak bu tür kirli oyunlarla CHP’nin kaybetmesini çabalamak boş bir çabadır. Halk tercihini vermiştir. Kaybeden terörü afiş yapan AKP Parti’dir” diye konuştu.





"81 İLDE YAPILMAK İSTENDİ"

Özkan, bu propagandanın 81 ilde yapılmak istediğini de söyleyerek, AKP gençlik kolları aracılığıyla bu afişlerin ve broşürlerin yayıldığını söyledi.