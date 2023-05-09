Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin PKK'dan medet umduğu kara propaganda ifşa oldu /09 Mayıs 2023 15:26

AKP'nin PKK'dan medet umduğu kara propaganda ifşa oldu

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, AKP’nin 81 ilde CHP’yi terör örgütü PKK ile ilişkilendiren afişler ve broşürleri dağıtarak “kara propaganda” yapacaklarını söyledi.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, partisinin Bolu mitingi sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

AKP’nin seçimin son günlerinde CHP’yi terörle ilişkilendiren afişler, sahte videolar, broşürler hazırladığına yönelik duyumlar aldıklarını söyleyen Özkan, “PKK ile CHP’yi el ele gösteren afişleri basıp dağıtıyorlar. Aynı İstanbul mitinginde yaptıkları gibi. Bu utanılacak bir şeydir. PKK lider kadrolarını gösterip alta CHP logoları koyuyorlar. Ses değiştirmeleri yapacaklar, sahte videolar yapıyorlar. Her şeyi uygulayacaklar. PKK terör örgütünün kanatları altına sığınıyorlar” dedi.

"KİRLİ VE ALÇAK BİR KAMPANYADIR"
Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın aktardıklarına göre, konuyla ilgili YSK’ye başvurduklarını belirten Özkan, “Bu terör örgütünün propagandasını yapmaktır. Terör örgütü liderleriyle CHP’li birlikte göstermek kirli ve alçak bir kampanyadır. Genel Başkan Yardımcımız Muharrem Erkek YSK’ye bunun engellenmesi için başvuru yaptı. YSK’den beklentimiz bunun bir an önce engellenmesidir. Bu afişler derhal toplanmalıdır. Bu anlayış ne yazık ki terörle mücadeleye zarar vermektedir. CHP’nin terör örgütleriyle hiçbir gizli bağı, anlaşması, toplantısı yoktur. CHP’li terörle yan yana getirmek alçaklıktır. Seçimi rayından çıkartarak bu tür kirli oyunlarla CHP’nin kaybetmesini çabalamak boş bir çabadır. Halk tercihini vermiştir. Kaybeden terörü afiş yapan AKP Parti’dir” diye konuştu.

"81 İLDE YAPILMAK İSTENDİ"
Özkan, bu propagandanın 81 ilde yapılmak istediğini de söyleyerek, AKP gençlik kolları aracılığıyla bu afişlerin ve broşürlerin yayıldığını söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'nin PKK'dan medet umduğu kara propaganda ifşa oldu Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:26:08