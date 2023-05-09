Samanyolu Haber /Gündem / Arınç, Erdoğan için 'istifa'yı telaffuz etti: 'Doğruysa gereği yapılmalı' /09 Mayıs 2023 15:34

Arınç, Erdoğan için 'istifa'yı telaffuz etti: 'Doğruysa gereği yapılmalı'

Bülent Arınç, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve bakanların yolsuzluk yaptığını iddia eden Ali Yeşildağ'ın iddialarının üzücü olduğunu ama mutlaka incelenmesi gerektiğini söyledi.

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Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Manisa'daki AKP İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısının ardından Gazete Duvar'a konuştu. Arınç, Ali Yeşildağ ve Muhammed Yakut gibi isimlerin iktidara yönelik dile getirdiği iddialarla ilgili yargının ve kolluk kuvvetlerinin gereğini yapması gerektiğini söyledi. 

Gazete Duvar'ın haberine göre "Kamuoyunu meşgul eden bu tür sözler iz bırakabilir. Biz temiz toplum iddiasıyla ortaya çıkmış bir partiyiz. Bunun üzerine gölge düşürecek bir takım olayların mutlaka araştırılması ve sorumluların ortaya çıkarılması gerektiğine inanıyorum" diyen Arınç, Yeşildağ'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ilgili iddiaları hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın veya bir başkasının isimleri karıştırılarak yapılan bu açıklamalara sadece üzüntü duyuyorum. Ama suç iddiası ve isnadında bulunmaları karşısında hem yargı makamlarının hem de kolluk kuvvetlerinin gerekeni yapması doğru olur diye düşünüyorum"

'DOĞRU OLMAMASINI TEMENNİ EDERİM'
"Türkiye'de, özellikle son zamanlarda, seçime yakın tarihlerde bir takım insanlar Youtube'dan videolar yayınlayarak, bir kısmı dışarıdan bir kısmı içeriden bağlantılı olarak çok ciddi iddialar ortaya koyuyorlar. Bunların doğruluk derecesini bilmem. Doğru olmamasını da temenni ederim" diyen Arınç, söz konusu iddiaların doğruluğu durumunda gereğinin yapılması gerektiğini, yanlış veya maksatlı bir şekilde ortaya atılmış olması halinde ise bunun kamuoyuna ilan edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

'SEÇİME KADAR MÜMKÜN DEĞİL AMA...'
İddialarla ilgili incelemelerin 14 Mayıs'taki seçimlere kadar yapılmasının mümkün olmadığına vurgu yapan Arınç, "İlgili makamlar gerekli soruşturmayı yapmalıdır, sonuçlarını da kamuoyuna açıklamalıdır. Bunlar seçime kadar olacak şeyler değilse bile, devletin kurumlarının bu konulardaki hassasiyetini her zaman için göstermesini beklerim" diye konuştu.

Sözlerine "Gerekli soruşturma ve incelemeyi yapmakla sorumlu olanların bu işi ciddiye almadıklarını veya bu konuların doğru olmadığına inandıklarını düşünüyorum" diyerek devam eden eski TBMM Başkanı şu uyarıyı da yaptı:

"Kamuoyunu meşgul eden bu tür sözler iz bırakabilir. Dolayısıyla biz temiz toplum iddiasıyla ortaya çıkmış bir partiyiz. Yıllardan beri de çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele etmiş bir partiyiz. Bunun üzerine gölge düşürecek bir takım olayların mutlaka araştırılması ve sorumluların ortaya çıkarılması gerektiğine inanıyorum."
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