AİHM'den emsal karar: Aynı kararı bylock için de verecek!

ByLock server’ı Litvanya’da bulunuyordu. Yapılması gereken Litvanya’ya yazı yazılıp, server’in imajının hakim huzurunda alınmasıydı. Ancak Türkiye, kanunları uygulamak yerine kanunsuzluğu seçti ve hacker’lık yoluyla ‘delil’leri indirdi















Hem İngiltere hem de İsviçre ile ilgili verilen bu kararlar Bylock gbi şaibeli bir şekilde oluşturulan digital deliileri ilgilendiriyor





Avukat Dr. Gökhan Güneş, bu konuyla ilgili önemli paylaşımlarda bulundu.



































Yürütülen cadı avında binlerce kişinin tutuklanmasına ve terörle suçlanıp ceza almasına dayanak gösterilen ByLock, gibi digital materyallerin delil olarak kullanılması ile ilgili Avrupa İnsan Hakları mahkemesi iki karar verdi .