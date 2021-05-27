Samanyolu Haber /Gündem / AİHM'den emsal karar: Aynı kararı bylock için de verecek! /27 Mayıs 2021 00:35

AİHM'den emsal karar: Aynı kararı bylock için de verecek!

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2018'de verdiği karar ile ByLock'un digital delil olamayacağı ortaya çıkmıştı. Şimdi de AİHM farklı iki olayda benzer bir emsal karar verdi

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ByLock server’ı Litvanya’da bulunuyordu. Yapılması gereken Litvanya’ya yazı yazılıp, server’in imajının hakim huzurunda alınmasıydı. Ancak Türkiye, kanunları uygulamak yerine kanunsuzluğu seçti ve hacker’lık yoluyla ‘delil’leri indirdi


Yürütülen cadı avında binlerce kişinin tutuklanmasına ve terörle suçlanıp ceza almasına dayanak gösterilen ByLock, gibi digital materyallerin delil olarak kullanılması ile ilgili Avrupa İnsan Hakları mahkemesi iki karar verdi .

Hem İngiltere hem de İsviçre ile ilgili verilen bu kararlar Bylock gbi şaibeli bir şekilde oluşturulan digital deliileri ilgilendiriyor 

Avukat Dr. Gökhan Güneş, bu konuyla ilgili önemli paylaşımlarda bulundu.








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