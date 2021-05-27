Erdoğan'a kesinlikle oy vermem' diyenlerin oranında patlama!

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, 'Türkiye Siyaset Paneli' mayıs ayı araştırmasına ilişkin çarpıcı sonuçları kamuoyu ile paylaştı. Araştırma, 27 ilden 3 bin 140 kişinin katılımıyla yapıldı.

"Sizce Türkiye nasıl yönetilmektedir?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle: 'Kötü yönetilmektedir' diyenler yüzde 50,1, 'Ne iyi ne kötü yönetilmektedir diyenler yüzde 22,8, 'İyi yönetilmektedir' diyenler yüzde 25,3, 'Bilmiyorum/Cevap yok' diyenler ise yüzde 1,7.





Erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 50,4, erken seçime karşı çıkanların oranı yüzde 39,5 olarak ölçüldü. Kararsız olduğu söyleyenler yüzde 8,5, cevap vermek istemeyenler ise yüzde 1,6 olarak çıktı.

Katılımcıların yüzde 58,8'i parlamenter sisteme dönmek isterken, yüzde 31,7'si Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni destekliyor.







Gelecek cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenler yüzde 39,6'da kaldı. Yüzde 50,5 'asla oy vermeyeceğini', yüzde 2 oy kullanmayacağını belirtti. Yüzde 7,9 ise 'Oy verebilirim de vermeyebilirim de' yanıtını verdi.





Adayın kim olduğuna bakmaksızın muhalefeti destekleyeceğini söyleyenlerin oranı Erdoğan'ı destekleyeceğini söyleyenlerin oranını geçmiş durumda.