Samanyolu Haber /Dünya / AİHM'den Yunanistan'a mültecilere ateş açma cezası /17 Ocak 2024 01:59

AİHM'den Yunanistan'a mültecilere ateş açma cezası

AİHM, 2014'te sahil güvenlik ekiplerinin Pserimos (Keçi Adası) açıklarında Suriyeli mültecilere ateş açtığı olay nedeniyle Yunanistan'ı mahkum etti. Yunanistan mültecilere 80 bin euro tazminat ödeyecek.

SHABER3.COM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2014'te sahil güvenliğin Pserimos (Keçi Adası) açıklarında mültecilere ateş açması ve yaralanan 2 mülteciden 1'inin ölmesi nedeniyle Yunanistan'ı mahkum etti.

AİHM, İsveç’te yaşayan 3 Suriyeli mültecinin, açılan ateş sonucu yaralanan ve daha sonra hayatını kaybeden akrabaları adına 2016'da açtığı davayı karara bağladı.

Yunanistan’ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) yaşam hakkıyla ilgili 2. maddesini ihlal ettiğine karar veren mahkeme, Yunanistan'ın başvuru sahiplerine 80 bin euro maddi tazminat ödemesine hükmetti.

Yunan sahil güvenlik ekipleri, Keçi Adası açıklarında 22 Eylül 2014’te mültecileri taşıyan botu durdurmak için 13 kez ateş açmıştı. Olayda 2 Suriye vatandaşı yaralanmış ve 1'i kısa süre sonra yaşamını yitirmişti.

AİHM geçen yıl da 2014'te Bulamaç Adası açıklarında boğulan 11 kişiyi kurtarmak için hiçbir şey yapmadığı ve olayın aydınlatılmasına yönelik etkin soruşturma yürütmediği gerekçesiyle Yunanistan’ı 330 bin euro tazminat ödemeye mahkum etmişti.

Yunanistan'da Yeni Sol tarafından kararla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün, Yunanistan için utanç verici bir gün olarak hatırlanacak." ifadesini kullandı.

Akdeniz'in bir mezarlığına dönüştüğü belirtilen açıklamada, "yabancı düşmanlığı ve ırkçı içgüdülerin beslenmesinin" göç sorununa çözüm bulunmasını engellediği ifade edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AİHM'den Yunanistan'a mültecilere ateş açma cezası Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:30:38