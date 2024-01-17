AİHM'den Yunanistan'a mültecilere ateş açma cezası

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2014'te sahil güvenliğin Pserimos (Keçi Adası) açıklarında mültecilere ateş açması ve yaralanan 2 mülteciden 1'inin ölmesi nedeniyle Yunanistan'ı mahkum etti.



AİHM, İsveç’te yaşayan 3 Suriyeli mültecinin, açılan ateş sonucu yaralanan ve daha sonra hayatını kaybeden akrabaları adına 2016'da açtığı davayı karara bağladı.



Yunanistan’ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) yaşam hakkıyla ilgili 2. maddesini ihlal ettiğine karar veren mahkeme, Yunanistan'ın başvuru sahiplerine 80 bin euro maddi tazminat ödemesine hükmetti.



Yunan sahil güvenlik ekipleri, Keçi Adası açıklarında 22 Eylül 2014’te mültecileri taşıyan botu durdurmak için 13 kez ateş açmıştı. Olayda 2 Suriye vatandaşı yaralanmış ve 1'i kısa süre sonra yaşamını yitirmişti.



AİHM geçen yıl da 2014'te Bulamaç Adası açıklarında boğulan 11 kişiyi kurtarmak için hiçbir şey yapmadığı ve olayın aydınlatılmasına yönelik etkin soruşturma yürütmediği gerekçesiyle Yunanistan’ı 330 bin euro tazminat ödemeye mahkum etmişti.



Yunanistan'da Yeni Sol tarafından kararla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün, Yunanistan için utanç verici bir gün olarak hatırlanacak." ifadesini kullandı.



Akdeniz'in bir mezarlığına dönüştüğü belirtilen açıklamada, "yabancı düşmanlığı ve ırkçı içgüdülerin beslenmesinin" göç sorununa çözüm bulunmasını engellediği ifade edildi.