Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yılmaz Akçil'i AYM üyeliğine atayacak iddiası

Danıştay Genel Kurulu'nda Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliği için seçim yapıldı. 4 adayın katıldığı seçimde sırasıyla en yüksek oyu alan Yılmaz Akçil, Bilge Apaydın ve Aydemir Tunç, Cumhurbaşkanlığı'na bildirilecek üç isim olarak belirlendi. En yüksek oyu alan ve Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesine dair karara imza atan Yılmaz Akçil'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni AYM üyesi olarak atanacağı iddia ediliyor.





Anayasa Mahkemesi’nin Danıştay kökenli üyesi Muammer Topal’ın görev süresi 30 Ocak’ta dolacak. Topal’ın yerine yine Danıştay üyeleri arasından bir isim Anayasa Mahkemesi’nin yeni üyesi olarak atanacak. Bu nedenle Danıştay Genel Kurulu’nda yeni üyenin belirlenmesi için ilk aşama olan bir seçim yapıldı. Seçimde Danıştay 10. Dairesi Başkanı Yılmaz Akçil, üyeler Bilge Apaydın, Aydemir Tunç ve Yalçın Ekmekçi yarıştı.





4 yıl Adalet Akademisi Başkanlığı yapan Yılmaz Akçil, Ayasofya’nın ibadete açılmasına dair karara imza atmıştı.



