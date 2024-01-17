Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yılmaz Akçil'i AYM üyeliğine atayacak iddiası /17 Ocak 2024 01:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yılmaz Akçil'i AYM üyeliğine atayacak iddiası

Danıştay'da AYM üyeliği için yapılan seçimde en yüksek oyu alan 3 isimden Yılmaz Akçil'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AYM'ye atanacağı öne sürüldü.

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Danıştay Genel Kurulu'nda Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliği için seçim yapıldı. 4 adayın katıldığı seçimde sırasıyla en yüksek oyu alan Yılmaz Akçil, Bilge Apaydın ve Aydemir Tunç, Cumhurbaşkanlığı'na bildirilecek üç isim olarak belirlendi. En yüksek oyu alan ve  Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesine dair karara imza atan Yılmaz Akçil'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni AYM üyesi olarak atanacağı iddia ediliyor.

AYM ÜYESİ MUAMMER TOPAL'IN GÖREV SÜRESİ 30 OCAK'TA DOLUYOR

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili iki kez tahliye kararı vermesi ve kararların Yargıtay tarafından uygulanmaması sonrasında çok konuşulan Anayasa Mahkemesi’nde yılın ilk 6 ayında, 3 üyelik kritik bir değişim yaşanacak. İlk değişim hemen bu ay bitmeden gerçekleşecek.

Anayasa Mahkemesi’nin Danıştay kökenli üyesi Muammer Topal’ın görev süresi 30 Ocak’ta dolacak. Topal’ın yerine yine Danıştay üyeleri arasından bir isim Anayasa Mahkemesi’nin yeni üyesi olarak atanacak. Bu nedenle Danıştay Genel Kurulu’nda yeni üyenin belirlenmesi için ilk aşama olan bir seçim yapıldı. Seçimde Danıştay 10. Dairesi Başkanı Yılmaz Akçil, üyeler Bilge Apaydın, Aydemir Tunç ve Yalçın Ekmekçi yarıştı.

YILMAZ AKÇİL EN YÜKSEK OYU ALDI

112 üyenin katıldığı oylama neticesinde Yılmaz Akçil 40, Bilge Apaydın, 24 Aydemir Tunç 19 ve Yalçın Ekmekçi 18 oy aldı. Bu sonuçla Cumhurbaşkanlığı’na bildirilecek 3 isim sırasıyla Yılmaz Akçil, Bilge Apaydın ve Aydemir Tunç oldu.

Bu 3 isim Cumhurbaşkanlığı’na bildirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu isimlerden birini Danıştay üyesi olarak atayacak. Yargı kulislerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu isimlerden Danıştay 10. Dairesi Başkanı Yılmaz Akçil’i Anayasa Mahkemesi’nin yeni üyesi olarak atayacağı konuşuluyor.

4 yıl Adalet Akademisi Başkanlığı yapan Yılmaz Akçil, Ayasofya’nın ibadete açılmasına dair karara imza atmıştı.

YILMAZ AKÇİL KİMDİR?

16 Ağustos 1968 tarihinde Afyon Sandıklı’da doğdu. Isparta Gönen Öğretmen Lisesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1989 yılında mezun oldu. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda “Türk İdari Yargısında Yürütmenin Durdurulması” başlıklı tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Sivas ve Mersin vergi mahkemesi üyeliği, Erzurum İdare Mahkemesi üyeliği ve Erzurum İdare Mahkemesi Başkanlığı, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 25 Şubat 2011 tarihinde Danıştay üyeliğine seçilen Akçil, 27 Şubat 2014-09 Temmuz 2018 tarihleri arasında Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı görevini yürüttü. 17 Aralık 2018 tarihinde Danıştay 10'uncu Daire Başkanlığına seçildi.
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