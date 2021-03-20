Samanyolu Haber /Politika / Aile Bakanına sert tepki: Ne yüzle çıkıp hala konuşabiliyorsunuz? /20 Mart 2021 19:25

Aile Bakanına sert tepki: Ne yüzle çıkıp hala konuşabiliyorsunuz?

Sunucu Öykü Serter, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zümrüt Zehra Selçuk’un İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine yönelik paylaşımını alıntılayarak sert tepki gösterdi. Serter, “Ne yüzle çıkıp hala konuşabiliyorsunuz, bir kadın olarak ne yüzle? Siz katillerle saf tutun, biz sarılırız kız kardeşlerimizle” dedi.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanarak feshedilen İstanbul Sözleşmesi kararı tepkilere neden olurken, iktidar kanadındakiler kararı destekleyen paylaşımlarda bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zümrüt Zehra Selçuk, kararın gece yarısı yayımlanmasının hemen ardından sosyal medya hesabından arka arkaya paylaşımlar yaptı.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı;

“2002’den bu yana Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan liderliğinde ülkemizdeki tüm kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayata katılımını desteklemek için önemli düzenlemeleri hayata geçirdik.

Kadın haklarının teminatı, Anayasamız başta olmak üzere, iç mevzuatımızdaki mevcut düzenlemelerdir. Hukuk sistemimiz ihtiyaca göre yeni düzenlemeleri hayata geçirebilecek kadar dinamik ve güçlüdür.

Kadına yönelik şiddet her şeyden önce bir insanlık suçudur ve bu suçla mücadele bir insan hakları meselesidir. Aslolan ilkelerdir. Bu doğrultuda şiddetle mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de yarın da sıfır tolerans ilkesi ile kararlılıkla sürdüreceğiz.”



“AR EDER DE AZ SUSAR İNSAN!”
Selçuk’un bu paylaşımlarına sunucu Öykü Serter’in de aralarında bulunduğu birçok kişi tarafından tepki geldi.

Serter, Bakan Selçuk’un paylaşımını alıntılayıp  “Ar eder de az susar insan! Varilde gencecik kadın yakıldı üzerine beton döküldü bu ülkede..Ne yüzle çıkıp hala konuşabiliyorsunuz, bir kadın olarak ne yüzle? Siz katillerle saf tutun, biz sarılırız kız kardeşlerimizle.. “ dedi.
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