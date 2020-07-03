Air France 7 bin 580 işçiyi işten çıkarmayı planlıyor

Fransız havayolu şirketi Air France 7 bin 580 işçiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Fransız hava yolu şirketi Air France koronavirüs pandemisini gerekçe göstererek 7 bin 580 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.





Şirket 2022 yılı sonuna dek ana şirket Air France’ta çalışan 6 bin 560 kişinin işten çıkarılmasının planlandığını, bağlı şirketi ‘HOP!’ta da yine 2022 sonuna dek 1020 kişinin işine son verileceğini duyurdu.





Air France’ın 41 bin personeli bulunuyor.