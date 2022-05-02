Samanyolu Haber /Gündem / Akademiyi fişleyen rektör için soruşturmaya gerek duyulmadı /02 Mayıs 2022 11:22

Akademiyi fişleyen rektör için soruşturmaya gerek duyulmadı

YÖK, akademisyenleri “Alevi, aşırı sol, AKP karşıtı” olarak fişleyen, yolsuzluk soruşturması kapsamında açığa alınan eski rektör Bircan hakkında soruşturma açmadı. CHP’li Bülbül, ‘Akıl tutulması’ dedi.

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YÖK, eski Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Cavit Bircan'ın, 2014-2019 yıllarında üniversitedeki akademisyenleri, “Alevi, aşırı Sol, İslam ve AKP karşıtı, içki alemlerinin vazgeçilmesi, mason, rotaryen ve lions kulübü üyesi, kafası kırık, şizofren” şeklinde fişlemesi hakkında herhangi bir soruşturma başlatmadı. Üniversite öğrencilerinin barınma haklarına gasp niteliğinde disiplin cezalarına imkan veren YÖK, skandal fişlemeyi ise “Şikayet yok” gerekçesiyle görmezden geldi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, fişlemenin Aydın Emniyet Müdürlüğü tarafından tespit edilmesinin ardından konuyu Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Bülbül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle kaleme aldığı önergesinde, Bircan hakkında  fişleme sonrasında YÖK’ün devreye girip girmediğini sordu.

Milli Eğitim Bakanı Özer, CHP’li Bülbül’e, YÖK’ün soruya ilişkin yanıtını gönderdi. YÖK Başkanvekili Safa Kapıcıoğlu imzalı yanıtta, “Konuya ilişkin olarak Prof. Dr. Cavit Bircan hakkında kurulumuza herhangi bir şikayette bulunulmadığından adı geçen hakkında işlem tesis edilmemiştir” ifadeleri yer aldı.

ADETA KORUNUYOR

Kendisine gönderilen yanıta tepki gösteren Bülbül, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama, suçunu işlediği ortada olan, bilim yapılması gereken üniversitede fişleme yapan bu şahıs adeta korunuyor” ifadelerini kullandı. Bülbül ayrıca, KHK’leri ve Gezi Direnişi Davası’nı da anımsatarak, “İddialar bu kadar vahimken ve suç bu kadar açıkken hakkında inceleme açılmasının hala şikayete bakılması bir akıl tutulmasıdır. Onlarca akademisyen, bilim insanı bu ülkede tek bir gecede kürsülerinden edilirken cezaevine atılırken hangi şikayete bakıldı? Aksine, düşman hukuku mantığı ile ortada suç dahi yokken, uydurma delil ve iddialarla işlemler yapıldı” diye konuştu.
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