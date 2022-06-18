Samanyolu Haber /Gündem / Akaryakıt zamları vatandaşı çileden çıkardı: ‘Dikkat soygun var’ /18 Haziran 2022 17:32

Akaryakıt zamları vatandaşı çileden çıkardı: ‘Dikkat soygun var’

Adapazarında minibüsçülük yapan Murat Aşık, iki gün önce çektiği videoda akaryakıta yapılan zamma sert tepki göstererek, aracın arkasına "Dikkat soygun var’ yazdı.

Akaryakıt zamları vatandaşı çileden çıkardı

Sakarya Adapazarı’nda akaryakıta gelen zama tepki gösteren Murat Aşık, minibüsünün arka camına “Bu araç eve değil, devlete çalışmaktadır. Dikkat soygun var” diye yazı yazdı. Aşık, “Artık dayanamıyoruz. Mazot 9 lira iken ÖTV’den feragat eden devlet, mazot bugün 30 lira olmuş neden feragat etmiyor?” diyerek tepkisin dile getirdi.

"ŞUAN 30 TL OLDU"
Hükümete tepki gösteren Murat Aşık şunları ifade etti.:

“Sezona başlarken, mazotu 7.25 TL’den alıyorduk. Şuan 30 TL oldu. Ben bu yazıda aracımın arkasına mazot 29 TL yazarken, 30 TL oldu. Artık dayanamıyoruz. Mazot 9 lira iken ÖTV’den feragat eden devlet, mazot bugün 30 lira olmuş neden feragat etmiyor, neden? Çünkü hazine de para yok. Bize ne, bize ne! İyi yönetseydiniz de olsaydı. Bizi yönetenler aklını lütfen başına alsın. Millet can çekişiyor. Hadi benim gelirim var idare ediyorum. Benim arabacı arkadaşım can çekişiyor, can. Devlet bunu daha önce yaptı, yine yapabilir. Lütfen mazottaki vergiden artık vazgeçin. Bu araç eve değil, benim cebime değil, devlete çalışıyor. Kim bilerek bu milletin hakkını gasp ediyorsa, Allah bin belasını versin. Millet tepki göstermekten korkuyor. Tepkisizlikten bu durumdayız” diyen Aşık, “Kimse bana; ‘Mazot fiyatlarını biz belirlemiyoruz, brent petrol ve dolar belirliyor’ diye hikâye anlatmasın. Brent petrolü her gün takip ediyorum. 123 dolardan, 113 dolara geriledi, indirim yok”
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