Samanyolu Haber /Ekonomi / Akaryakıtta ÖTV oranları artırıldı: Benzin ve motorine dev zam /16 Temmuz 2023 00:51

Akaryakıtta ÖTV oranları artırıldı: Benzin ve motorine dev zam

Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergi oranı yeniden belirlendi. Benzin ve motorine litrede 6 lira zam gelecek.

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Sözcü'de yer alan habere göre akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildi.

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Böylelikle, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı toplamda 7,52 lira, 98 oktan kurşunsuz benzininin özel tüketim vergisi ise litre başına 7,99 lira olacak.

Motorinin litresi üzerinden 7,05 lira, LPG otogazda da 5.77 lira ÖTV alınacak.

Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve benzinde litre başına 5 lira yükseltilmiş oldu. Düzenlemeden önce benzinden litrede 2,52 TL, motorinden 2,05 TL ÖTV alınıyordu. Bu artışların pompa satış fiyatına yansımasının KDV'si ile birlikte 6 lira olması bekleniyor.

Değişiklik kapsamında benzol, tuluol, ksiol, solvent nafta gibi ürünler ile madeni yağlama ürünlerinin ÖTV tutarlarında yapılan düzenlemeler de yer alıyor.
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