Samanyolu Haber /Dünya / ABD’de silahlı saldırı! Ölüler var /16 Temmuz 2023 00:49

ABD’de silahlı saldırı! Ölüler var

ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

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Sözcü'de yer alan habere göre eyaletin Henry bölgesi yetkililerinden yapılan açıklamada, polisin, başkent Atlanta’nın güneyindeki Hampton kentinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

ZANLI BULUNAMADI

Bölge yönetiminin sözcüsü Melissa Robinson, basına verdiği demeçte, saldırıda 4 kişinin öldüğünü ve zanlının henüz bulunamadığını açıkladı.

Georgia Soruşturma Bürosu sözcüsü Nelly Miles ise kendilerinden yardım istenmesi dışında olay hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.
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