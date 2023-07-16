ABD’de silahlı saldırı! Ölüler var

Sözcü'de yer alan habere göre eyaletin Henry bölgesi yetkililerinden yapılan açıklamada, polisin, başkent Atlanta’nın güneyindeki Hampton kentinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.



ZANLI BULUNAMADI



Bölge yönetiminin sözcüsü Melissa Robinson, basına verdiği demeçte, saldırıda 4 kişinin öldüğünü ve zanlının henüz bulunamadığını açıkladı.



Georgia Soruşturma Bürosu sözcüsü Nelly Miles ise kendilerinden yardım istenmesi dışında olay hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.